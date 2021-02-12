"Імбецили і цивільні щури": Дроздов різко висловився на адресу глядачів закритих каналів

Тележурналіст порадив глядачам 112, NewsOne і ZIK переключитися на "корисніші речі".

Відомий український телеведучий і журналіст Остап Дроздов в ефірі "4 каналу" розкритикував глядачів, яких обурило закриття каналів 112, NewsOne і ZIK. Епізод з його промови в ефірі опублікував telegram-канал UKR INFORM.

Дроздов відреагував на обурення людей, які нібито не розуміють, що їм тепер робити, коли телеканали припинили свою роботу.

"Ну почитай ти книгу, візьми доместос і помий унітаз, протри кришталь, в крайньому разі, подаруй онукам бажано українську книгу, підпишись на YouTube-канал Остапа Дроздова, та врешті-решт, наліпи вареників, якщо нема чим зайнятися, заморозь їх і відправ нашим хлопцям на передову. Візьми словник і почни вивчати українську мову", — звертається до незадоволених в образі "старої бабці" глядачам журналіст.

За словами Дроздова, насправді таких людей, які "відчувають катастрофічну нестачу отрути, конкретний брак того, що робить їх абсолютними імбецилами і цивільними щурами", мільйони.

"Таких людей, крім як убогими, по-іншому назвати неможливо", — зазначив він.

Ведучий охрестив їх жертвами телекратії, нагадавши, що цей термін означає "влада телевізора".

"Це тоді, коли телевізор — основний предмет в будинку, в квартирі, і без цього телевізора, а він у нас є проросійським, маніпулятивним, пропагандистським, токсичним, вони абсолютно не уявляють свого життя. І ця телекратія зайшла настільки глибоко і далеко, що ми фактично маємо ціле багатолюдство, цілі маси абсолютних втрачених теленаркоманів", — підсумував Дроздов.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Тараса Козака, який володіє каналами "112", NewsOne і ZIK. Трансляція каналів вже зупинена.

На думку голови Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергія Томіленка, позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів — це надзвичайна ситуація. На всі обурення у Зеленського відповіли, що введення санкцій проти зазначених телеканалів — це "закономірна відповідь на щоденні інформаційні та пропагандистські атаки держави".

Зі свого боку голова Політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктор Медведчук заявив, що Володимир Зеленський не там шукає причину падіння свого рейтингу, і телеканали, які конструктивно та об'єктивно критикують владу, тут ні до чого.