Нацрада вивчить ефір 4 каналу з приводу заяв ведучого Дроздова

З відповідним депутатським запитом до відомства звернувся Макс Бужанський

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відповіла на звернення народного депутата Максима Бужанського, пообіцявши проаналізувати контент 4 Каналу, в ефірі якого телеведучий Остап Дроздов невтішно відгукнувся про глядачів телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIk.

Мовлення цих каналів було заблоковано 2 лютого указом президента Володимира Зеленського, який ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти народного депутата Тараса Козака і цих телеканалів.

"Нацрада вивчить ефір "4 Каналу" і прийме рішення з приводу позапланової перевірки", — написав Бужанський, показавши відповідний документ.

Також парламентарій повідомив, що відправив у Нацраду ще один лист з проханням повідомити про результати перевірки каналу.

[ + – ] Повідомлення Макса Бужанського

Нагадаємо: відомий український телеведучий і журналіст Остап Дроздов в ефірі "4 каналу" розкритикував глядачів, яких обурило закриття каналів 112, NewsOne і ZIK.

За словами Дроздова, насправді таких людей, які "відчувають катастрофічну нестачу отрути, конкретний брак того, що робить їх абсолютними імбецилами і цивільними щурами", мільйони.

"Таких людей, крім як убогими, по-іншому назвати неможливо", — зазначив він.

Висловлювання ведучого викликали широкий резонанс у соцмережах, Дроздова як хвалили за його позицію, так і критикували.

У свою чергу керівництво 4 каналу оприлюднило свою офіційну позицію з приводу ситуації, що склалася навколо телеведучого Остапа Дроздова.

Телеканал заявив, що підтримує телеведучого Остапа Дроздова і "хоче нагадати народному депутату від "Слуги народу" Максиму Бужанському про його особисті некоректні висловлювання в сторону журналістів".