Статистика коронавируса на 27 февраля: 3 214 новых случаев госпитализации (инфографика)

За прошедшие сутки количество занятых коек для COVID-больных увеличилось на 155.

В соответствии с данными, которые опубликованы на сайте Министерства здравоохранения (Минздрав), по состоянию на вечер субботы, 27 февраля, в Украине занято 23 065 койкомест из имеющихся 69 299 (33,28%).

Таким образом, за сутки показатель увеличился на 155 мест, поскольку вчера, 26 февраля, в больницах находились 22 910 пациентов с коронавирусом или подозрением на него.

По состоянию на 20.00 27 февраля число госпитализаций пациентов с подозрением на COVID-19 или с уже подтвержденным заболеванием составило 3 214 человек, в то же время выписали 3 021 человека.

По данным Минздрава, хуже всего ситуация обстоит в Ивано-Франковской области. По состоянию на вечер 27 февраля там заполнено 80,58% коек с больными COVID-19 (накануне было 80,22%). На втором месте – Закарпатская область 70,31% заполненных коек против 70,81% накануне, на третьем – Черновицкая область с 58,45% заполненными койками против 59,30% накануне.

Блогер Евгений Истребин, который анализирует данные Минздрава и лабцентров, опубликовал на своей странице в Facebook инфографики с динамикой заполнения койкомест для COVID-больных в Украине.

По подсчетам блогера, средняя недельная заполненость койкомест составила 593 койки в день. По его словам, это абсолютный максимум.

"Число заполненых коек выросло на 4155 пациента. В среднем в день получается 593 койки заполняли. Еще это означает, если посмотреть на коричневую кривую, что каждый день больницы принимают все больше и больше пациентов на госпитализацию. Так, например, неделю назад в среднем заполняли по 213 коек. А дальше пошел рост. Мы имеем прогрессирующий рост. Рост с ускорением. Это очень опасное и тревожное явление. Оно грозит коллапсом медсистемы, когда просто не останется оборудованных коек в отдельных регионах с наибольшей вспышкой", – написал Истребин.

Фото: Евгений Истребин / Facebook

На втором графике он указывает на суточные госпитализации и выписки по койко-местам.

"Здесь очень важно не слушать лапшу от Степанова, который публикует данные только о госпитализацих, но и сравнивать с выписками (смертями). Если госпитализаций больше, чем выписок, идет заполнение больниц. И вот этот показатель на первом графике, он показывает что больницы с каждым днем заполняются все быстрее и быстрее. Неделю назад заполнялось в среднем по 213 коек в день, а сегодня уже почти по 600 коек. И это очень-очень опасное явление. Оно нам показывает, что развитие эпидемии прогрессирует активней чем в первой волне", – отметил блогер.

Фото: Евгений Истребин / Facebook

Он также отметил, что до выхода на максимум госпитализаций первой волны Украине осталось 10 дней.

Напомним, 24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса. Вице-премьер-министр и министр цифровых трансформаций Украины Михаил Федоров заявил, что с 1 марта на вакцинацию можно будет записываться через приложение и сайт "Дія".