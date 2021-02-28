Статистика коронавірусу на 27 лютого: 3 214 нових випадків госпіталізації (інфографіка)

За минулу добу кількість зайнятих ліжок для COVID-хворих збільшилася на 155.

Згідно з даними, які опубліковані на сайті Міністерства охорони здоровʼя (МОЗ), станом на вечір суботи, 27 лютого, в Україні зайнято 23 065 ліжкомісць з наявних 69 299 (33,28%).

Таким чином, за добу показник збільшився на 155 місць, оскільки вчора, 26 лютого, в лікарнях перебувало 22 910 пацієнтів з коронавірусів або підозрою на нього.

Станом на 20.00 27 лютого число госпіталізацій пацієнтів з підозрою на COVID-19 або з вже підтвердженим захворюванням склало 3 214 осіб, в той же час виписали 3 021 людини.

За даними Міністерства охорони здоровʼя, найгірша ситуація в Івано-Франківській області. Станом на вечір 27 лютого там заповнені 80,58% ліжок з хворими COVID-19 (напередодні було 80,22%). На другому місці — Закарпатська область 70,31% заповнених ліжок проти 70,81% напередодні, на третьому — Чернівецька область з 58,45% заповненими ліжками проти 59,30% напередодні.

Блогер Євген Істребін, який аналізує дані МОЗ і лабцентров, опублікував на своїй сторінці в Facebook інфографіки з динамікою заповнення ліжкомісць для COVID-хворих в Україні.

За підрахунками блогера, середня тижнева заповнення ліжкомісць склала 593 ліжка на добу. За його словами, це абсолютний максимум.

"Число заповнених ліжок зросла на 4155 пацієнтів. У середньому в день виходить 593 ліжка заповнювали. Ще це означає, якщо подивитися на коричневу криву, що кожен день лікарні приймають все більше і більше пацієнтів на госпіталізацію. Так, наприклад, тиждень тому в середньому заповнювали по 213 ліжок. А далі пішло зростання. Ми маємо прогресуючий зростання. зростання з прискоренням. Це дуже небезпечне і тривожне явище. Воно загрожує колапсом медсистеми, коли просто не залишиться обладнаних ліжок в окремих регіонах з найбільшим спалахом", — написав Істребін.

Фото: Евгений Истребин / Facebook

На другому графіку він вказує на добові госпіталізації і виписки по ліжко-місцях.

"Тут дуже важливо не слухати лапшу від Степанова, який публікує дані тільки про госпіталізацію, але і порівнювати з виписками (смертями). Якщо госпіталізацій більше, ніж виписок, йде заповнення лікарень. І ось цей показник на першому графіку, він показує що лікарні з кожним днем заповнюються все швидше і швидше. Тиждень тому заповнювався в середньому по 213 ліжок в день, а сьогодні вже майже по 600 ліжок. І це дуже-дуже небезпечне явище. Воно нам показує, що розвиток епідемії прогресує активніше ніж в першій хвилі", — зазначив блогер.

Фото: Евгений Истребин / Facebook

Він також зазначив, що до виходу на максимум госпіталізацій першої хвилі Україні залишилося 10 днів.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні почалася вакцинація від коронавируса. Віце-премʼєр-міністр і міністр цифрових трансформацій України Михайло Федоров заявив, що з 1 березня на вакцинацію можна буде записуватися через додаток і сайт "Дія ".