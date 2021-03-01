Руководитель проекта "Дія" раскрыл, какие сервисы будут доступны онлайн до 2023 года

В ближайшие годы украинцам предоставят онлайн-доступ ко всем государственным услугам, а следить за процессом можно уже сейчас.

До 2023 года Министерство цифровой трансформации планирует обеспечить доступ ко всем государственным услугам через сервис "Дія". Слова руководителя проекта Мстислава Баника передает официальный сайт ведомства.

В ближайшие два года цифровая трансформация должна затронуть все сферы Украины, включая торговлю, налоговую и таможенную систему, инфраcтруктуру, медицину, юстицию и другие. Как подчеркнул Мстислав Баник, Минцифры не будет брать на себя услуги других структур, но предоставит доступ к электронным базам на одном сервисе, чтобы граждане могли быстро и удобно получить необходимую информацию без очередей, коррупции и бюрократической волокиты.

"Наша цель — получение 100% государственных услуг в "Дії". Совместно с CDTO — цифровыми заместителями на уровне министерств — команда Минцифры создала публичный дашборд со всеми проектами цифровой трансформации", — заявил руководитель проекта "Дія".

По его словам, благодаря дашборду каждый украинец сможет наблюдать, как продвигается цифровизация в той или иной сфере. Всего специалисты подготовили 94 проекта с определенными целями, сроками, бюджетами, ответственными лиицами. С ними можно ознакомиться на официальном сайте.

Ранее стало известно, что с 1 марта при помощи сайта и приложения "Дія" украинцы смогут записываться в очередь на вакцинацию против COVID-19. Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что его сотрудники провели внутренее альфа-тестирование услуги и попытались эффективно организовать процесс в сотрудничестве с Министерством здравоохранения. Использование цифровых технологий позволит гражданам не стоять в больницах, снизить контакты с людьми в очередях и лучше планировать свое время. У кого нет доступа к интернету, смогут записаться на получение вакцины через контакт-центр Минздрава.

До этого Михаил Федоров в интервью Фокусу рассказал, чего ждать украинцам от законопроекта о введении электронных паспортов. В первую очередь, цифровые документы получат юридическую силу, а потому граждане смогут использовать их в любых жизненных ситуациях.