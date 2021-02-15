Глава Минцифры о Е-паспорте: будет приравнен к обычному документу

Михаил Федоров ответил на вопросы, касающиеся диджитализации документов

4 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об электронном паспорте.

Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Фокусу детально рассказал, что нового привнесет данный документ после окончательного принятия парламентом.

По его словам, внедрение электронных паспортов преследует несколько целей.

"Международная – для бренда Украины как цифрового государства. Мы будем первой страной в мире, которая легализирует электронные паспорта. Были попытки в Китае, но там электронные документы не используются в таком большом количестве в разных жизненных ситуациях. С точки зрения внутренних процессов упростится процедура внедрения тех продуктов, которые мы запускаем. Потому что особые бюрократы все время говорят, что электронного паспорта нет в законе, поэтому и нет смысла его предъявлять. Теперь будет иначе", – перечислил Михаил Федоров.

Министр ответил на уточняющий вопрос, что это даст простым украинцам.

"Украинцы уже могут пользоваться электронным паспортом в любых жизненных ситуациях – от оформления посылок на почте до предъявления в магазинах. Но после принятия закона он на законодательном уровне будет приравнен к обычному паспорту. Везде, где действует обыкновенный паспорт, будет действовать электронный", – объяснил чиновник.

К тому же, отметил глава Минцифры, для проверки подлинности документа не потребуется никаких считывающих устройств.

"Мы внедряем принцип people-to-people. Я могу благодаря своему смартфону проверить подлинность вашего паспорта: навести камеру своего телефона на QR-код на вашем электронном паспорте и увидеть, действителен ваш паспорт или нет. Во время такой проверки идёт запрос в реестр в режиме реального времени. То есть подделать документ невозможно никак", – заверил Михаил Федоров.

Министр уточнил, что Е-паспорта вводятся лишь для использования внутри страны, за границу по нему поехать не удастся.

"В целом загранпаспорт имеет такую же юридическую силу, как и внутренний. Его можно использовать во многих жизненных ситуациях: при получении посылок, проезде, финансовых услугах и пр. В том числе для внутренних перемещений, кроме выезда за границу. Сейчас документы в "Дії" принимают уже 10 международных аэропортов: Борисполь, Киев, Одесса, Львов, Харьков, Запорожье, Николаев, Ивано-Франковск, Херсон и Днепропетровск", – резюмировал Михаил Федоров.

Ранее сообщалось, что украинский паспорт входит в ТОП-50 в Индексе паспортов по возможностям.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что украинцы будут получать так называемые "паспорта вакцинации", так же, как и граждане Европейского союза.

Фокус писал о том, что для граждан Украины введут режим пересечения границы с Молдовой по ID-карточке.