Украинский паспорт входит в ТОП-50 в Индексе паспортов по возможностям

Украинцы без необходимости оформления визы или с упрощенным въездом могут посещать 130 стран.

Ныне из-за пандемии коронавируса, можно беспрепятственно посещать лишь 50 стран, сообщает компания Henley & Partners в ежегодном Индексе паспортов.

Украинский паспорт вместе с паспортом Вануату в Индексе занимает 41 место. Всего в рейтинге присутствует 110 стран. Среди всех стран СНГ, Украина занимает наивысшую позицию со 130 странами. Ближайшая к нам Российская Федерация занимает 50 место, граждане ее страны без визы или упрощенно могут посещать 116 стран.

Годом ранее Украина имела безвизовый или с упрощенными правилами въезда режим с 128 странами.

По данным Индекса, Украина за последние 10 лет добилась существенного прогресса в количестве безвизовых стран. В 2010 году украинцы имели безвизовый режим лишь с 64 странами. Сейчас количество стран с безвизовым режимом практически удвоилось и составляет 130.

[ + – ] Рейтинг постсоветских стран

"Геоэкономическое присутствие Китая будет расширяться, особенно в Украине и Узбекистане. В этих условиях Украина будет задавать тренды. Она восстановит безвизовый режим для поездок в ЕС и получит доступ к нескольким новым направлениям. Спрос на рабочую силу в Центральной и Восточной Европе и Германии будет продолжать рост, который вызовет дальнейший отток мигрантов из страны", — дали прогноз в компании для Украины на 2021 год.

Первые пять стран в рейтинге выглядят так:

Япония – 191 страна; Сингапур – 190 стран; Германия и Южная Корея – 189 стран; Исландия, Италия, Люксембург и Финляндия – 188 стран; Австрия и Дания – 187 стран.

Напомним, ранее Украина незначительно улучшила свои показатели в рейтинге Индекса свободы человека.

А также поднялась на 14 позиция в Индексе человеческого развития.