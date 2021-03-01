Керівник проекту "Дія" розкрив, які сервіси будуть доступні онлайн до 2023 року

У найближчі роки українцям нададуть онлайн-доступ до всіх державних послуг, а стежити за процесом можна вже зараз.

До 2023 року Міністерство цифрової трансформації планує забезпечити доступ до всіх державних послуг через сервіс "Дія". Слова керівника проекту Мстислава Баніка передає офіційний сайт відомства.

У найближчі два роки цифрова трансформація повинна торкнутися всіх сфер України, включаючи торгівлю, податкову і митну систему, інфраcтруктуру, медицину, юстицію та інші. Як підкреслив Мстислав Банік, Мінцифра не братиме на себе послуги інших структур, але надасть доступ до електронних баз на одному сервісі, щоб громадяни могли швидко і зручно отримати необхідну інформацію без черг, корупції і бюрократичної тяганини.

"Наша мета — отримання 100% державних послуг у "Дії". Спільно зі CDTO — цифровими заступниками на рівні міністерств — команда Мінцифри створила публічний дашборд з усіма проектами цифрової трансформації", — заявив керівник проекту "Дія".

За його словами, завдяки дашборду кожен українець зможе спостерігати, як просувається цифровізація в тій чи іншій сфері. Усього фахівці підготували 94 проекти з певними цілями, термінами, бюджетами, відповідальними обличчями. З ними можна ознайомитися на офіційному сайті.

Раніше стало відомо, що з 1 березня за допомогою сайту і додатку "Дія" українці зможуть записуватися в чергу на вакцинацію проти COVID-19. Голова Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що його співробітники провели внутрішнє альфа-тестування послуги і спробували ефективно організувати процес у співпраці з Міністерством охорони здоров'я. Використання цифрових технологій дозволить громадянам не стояти в лікарнях, знизити контакти з людьми в чергах і краще планувати свій час. У кого немає доступу до інтернету, зможуть записатися на отримання вакцини через контакт-центр МОЗ.

До цього Михайло Федоров в інтерв'ю Фокусу розповів, чого чекати українцям від законопроекту про введення електронних паспортів. У першу чергу цифрові документи отримають юридичну силу, а тому громадяни зможуть використовувати їх у будь-яких життєвих ситуаціях.