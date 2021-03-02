"Немного ада вам в ленту": Малюська показал ремонт в камере Лукьяновского СИЗО (фото)

На работы по ремонту было потрачено чуть больше 100 тысяч гривен, которые были получены за счет платных камер в этом же СИЗО.

Министр юстиции Денис Малюська обнародовал фотографии одной из камер Лукьяновского СИЗО, которую отремонтировали за 100 тысяч гривен.

"Немного ада вам в ленту. Камера ГУ "Киевский следственный изолятор" на 20 человек до и после ремонта. Стоимость (ремонта, – ред.) – 101 205 грн", – написал он в Facebook.

Так выглядели камеры в СИЗО до ремонта:

По словам министра, деньги налогоплательщиков на ремонт не тратились. Его провели за счет средств, полученных за платные камеры в этом же СИЗО.

"Подумываю над тем, чтобы продавать право называть камеру своим именем с табличкой на входе. Как думаете, спрос будет? Какую ставить стартовую цену?" – иронично подписал снимки Малюська.

Так выглядят камеры в СИЗО после ремонта:

Малюська также напомнил, что каждый желающий может купить себе тюрьму под Киевом. Лот можно найти на prozorro продажи, до завершения приема заявок осталось 13 дней.

В конце января сообщалось, что платные камеры СИЗО с улучшенными условиями принесли украинскому бюджету почти 2,3 млн грн.