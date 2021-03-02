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"Немного ада вам в ленту": Малюська показал ремонт в камере Лукьяновского СИЗО (фото)

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Лукьяновское СИЗО, минюст, бюджет, сизо, денис малюська, платные камеры, ремонт
Фото: Facebook/Денис Малюська | Камера в Лукьяновском СИЗО до ремонта

На работы по ремонту было потрачено чуть больше 100 тысяч гривен, которые были получены за счет платных камер в этом же СИЗО.

Министр юстиции Денис Малюська обнародовал фотографии одной из камер Лукьяновского СИЗО, которую отремонтировали за 100 тысяч гривен.

"Немного ада вам в ленту. Камера ГУ "Киевский следственный изолятор" на 20 человек до и после ремонта. Стоимость (ремонта, – ред.) – 101 205 грн", – написал он в Facebook.

Так выглядели камеры в СИЗО до ремонта:

Лукьяновское СИЗО, минюст, бюджет, сизо, денис малюська, платные камеры, ремонт
Лукьяновское СИЗО, минюст, бюджет, сизо, денис малюська, платные камеры, ремонт
Лукьяновское СИЗО, минюст, бюджет, сизо, денис малюська, платные камеры, ремонт

По словам министра, деньги налогоплательщиков на ремонт не тратились. Его провели за счет средств, полученных за платные камеры в этом же СИЗО.

"Подумываю над тем, чтобы продавать право называть камеру своим именем с табличкой на входе. Как думаете, спрос будет? Какую ставить стартовую цену?" – иронично подписал снимки Малюська.

Так выглядят камеры в СИЗО после ремонта:

Лукьяновское СИЗО, минюст, бюджет, сизо, денис малюська, платные камеры, ремонт
Лукьяновское СИЗО, минюст, бюджет, сизо, денис малюська, платные камеры, ремонт
Лукьяновское СИЗО, минюст, бюджет, сизо, денис малюська, платные камеры, ремонт

Малюська также напомнил, что каждый желающий может купить себе тюрьму под Киевом. Лот можно найти на prozorro продажи, до завершения приема заявок осталось 13 дней.

В конце января сообщалось, что платные камеры СИЗО с улучшенными условиями принесли украинскому бюджету почти 2,3 млн грн.