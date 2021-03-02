"Трохи пекла вам у стрічку": Малюська показав ремонт у камері Лук'янівського СІЗО (фото)

На роботи по ремонту було витрачено трохи більше 100 тисяч гривень, які були отримані за рахунок платних камер в цьому ж СІЗО.

Міністр юстиції Денис Малюська оприлюднив фотографії однієї з камер Лук'янівського СІЗО, яку відремонтували за 100 тисяч гривень.

"Трохи пекла вам у стрічку. Камера ДУ "Київський слідчий ізолятор" на 20 осіб до та після ремонту. Вартість (ремонту, — ред.) — 101 205 грн", — написав він у Facebook.

Так виглядали камери в СІЗО до ремонту:

За словами міністра, гроші платників податків на ремонт не витрачалися. Його зробили за рахунок коштів, отриманих за платні камери в цьому ж СІЗО.

"Подумую над тим, щоб продавати право називати камеру своїм ім'ям із табличкою на вході. Як думаєте, попит буде? Яку ставити стартову ціну?" — іронічно підписав знімки Малюська.

Так виглядають камери в СІЗО після ремонту:

Малюська також нагадав, що кожен охочий може придбати собі в'язницю під Києвом. Лот можна знайти на prozorro продажу, до завершення прийому заявок залишилося 13 днів.

Наприкінці січня повідомлялося, що платні камери СІЗО з поліпшеними умовами принесли українському бюджету майже 2,3 млн грн.