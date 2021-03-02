В Ровно 11-летняя девочка наглоталась парацетамола и попала в реанимацию

Полицейские сообщили, что ни в каких группах в социальных сетях девочка не участвовала.

В Ровно 11-летняя девочка выпила 40 таблеток парацетамола и попала в реанимацию. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

Ювенальные полицейские предварительно установили, что причиной такого поступка стали недоразумения на бытовой почве, одновременно в семье конфликтов не возникало.

Полицейские сообщили, что ни в каких группах в социальных сетях девочка не участвовала.

Ребенок находится в реанимации. По словам медиков угрозы жизни нет, состояние удовлетворительное.

"В рамках уголовного производства, начатого по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины (доведение лица до покушения на самоубийство, совершенное в отношении несовершеннолетнего) продолжается тщательная проверка", — сообщили правоохранители.

Напомним, в городе Боярка Фастовского района две ученицы 7-го класса посмотрели в социальной сети видео с призывом попробовать медицинский препарат "Дротаверин".

На перемене девочки приобрели в аптеке некий препарат, название которого юристы просят не называть, и приняли каждая по 40 таблеток в помещении академического лицея "Гармония". Детей в бессознательном состоянии нашли одноклассницы.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть 13-летней девочки, а ее 12-летнюю подругу доставили в больницу. Сейчас жизни школьницы ничего не угрожает.

Государственная служба по лечебным средствам и контролю за наркотиками сообщила, что не может запретить продажу таблеток "Дротаверин" детям. Лица, не достигшие 14 лет, имеют право самостоятельно покупать препарат для домашней аптечки.