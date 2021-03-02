У Рівному 11-річна дівчинка наковталася парацетамолу й потрапила в реанімацію

Поліцейські повідомили, що в жодних групах у соціальних мережах дівчинка не брала участь.

У Рівному 11-річна дівчинка випила 40 таблеток парацетамолу й потрапила в реанімацію. Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненської області.

Ювенальні поліцейські попередньо встановили, що причиною такого вчинку стали непорозуміння на побутовому грунті, водночас у сімʼї конфліктів не виникало.

Поліцейські повідомили, що в жодних групах у соціальних мережах дівчинка не брала участь..

Дитина знаходиться в реанімації. За словами медиків загрози життю немає, стан задовільний.

"У рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України (доведення особи до замаху на самогубство, вчинене щодо неповнолітнього) триває ретельна перевірка", — повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, у місті Боярка Фастівського району дві учениці 7-го класу подивилися в соціальній мережі відео із закликом спробувати медичний препарат "Дротаверин".

На перерві дівчатка придбали в аптеці якийсь препарат, назву якого юристи просять не називати, і взяли кожна по 40 таблеток у приміщенні академічного ліцею "Гармонія". Дітей в несвідомому стані знайшли однокласниці.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть 13-річної дівчинки, а її 12-річну подругу доставили в лікарню. Зараз життю школярки нічого не загрожує.

Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками повідомила, що не може заборонити продаж таблеток "Дротаверин" дітям. Особи, які не досягли 14 років, мають право самостійно купувати препарат для домашньої аптечки.