Рада обяжет садики в первую очередь принимать детей, которые живут рядом

Для детских садов приготовили нормы, которые помогут уменьшить проблему зачисления детей, особенно в крупных городах.

Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект №4604 о территориальной доступности дошкольного образования. Народный депутат Юлия Гришина рассказала о его особенностях на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Инициатива привносит территориальную привязку детских садов к месту жительства граждан. Такое нововведение позволит в первую очередь зачислять такие категории воспитанников:

дети, проживающие на территории обслуживания учреждения;

дети работников учреждения;

дети, братья и сестри которых уже ходят в тот же детский сад.

"Простыми словами — в детские сады в первую очередь будут зачислять детей, проживающих рядом. Во вторую очередь – дети, которые не проживают на территории обслуживания этого заведения дошкольного образования", — объяснила Юлия Гришина.

По ее словам, закон не заставляет отправлять детей именно в ближайший детский сад, родители смогут выбрать любой по своим предпочтениям. Если же в дошкольном заведении не хватает мест даже для семей из первой очереди, им должны предложить другой садик, который расположен максимально близко к дому. Нардеп подчеркнула, что такие правила уже действуют для школ, но лишь теперь их готовятся внедрить для детских садов.

"Проблема зачисления детей в детские садики в Украине существует достаточно давно… Например в городе Киев родители, которые зарегистрировали детей еще в сентябре, до сих пор их очередь по зачислению не подошла", — рассказала Юлия Гришина на заседании Верховной Рады.

Ранее парламент принял поправки в Таможенный и Налоговый кодексы Украины, которые предусматривают льготы для реализации крупных инвестиционных проектов. В частности, инвесторов до 1 января 2035 года освободят от налога на добавочную стоимость операций по ввозу оборудования и ввозной пошлины для выполнения работ по специальным инвестиционным договорам.

До этого Верховная Рада поддержала законопроект, обязывающий иностранные компании, такие как Google и Facebook платить НДС в Украине. При этом документ отменяет налог на репатриацию с рекламных доходов.