Рада зобов'яже садки в першу чергу зараховувати дітей, які живуть поруч

Для дитячих садків приготували норми, які допоможуть зменшити проблему зарахування дітей, особливо у великих містах.

Верховна Рада в першому читанні схвалила законопроект №4604 про територіальну доступність дошкільної освіти. Народна депутатка Юлія Гришина розповіла про його особливості на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук".

Ініціатива привносить територіальну прив'язку дитячих садків до місця проживання громадян. Таке нововведення дозволить в першу чергу зараховувати такі категорії вихованців:

діти, які проживають на території обслуговування установи;

діти працівників установи;

діти, брати і сестри яких вже ходять в той же дитячий садок.

"Простими словами — у дитячі садки в першу чергу будуть зараховувати дітей, які проживають поруч. У другу чергу — діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу дошкільної освіти", — пояснила Юлія Гришина.

За її словами, закон не примушує відправляти дітей власне до найближчого дитячого садочка, батьки зможуть обрати будь-який за своїми уподобаннями. Якщо ж у дошкільному закладі не вистачає місць навіть для сімей з першої черги, їм повинні запропонувати інший садок, який розташований максимально близько до будинку. Нардепка підкреслила, що такі правила вже діють для шкіл, але лише тепер їх готуються впровадити для дитячих садків.

"Проблема зарахування дітей в дитячі садки в Україні існує досить давно... Наприклад у місті Київ батьки, які зареєстрували дітей ще у вересні, їхня черга із зарахування досі не підійшла", — розповіла Юлія Гришина на засіданні Верховної Ради.

Раніше парламент ухвалив поправки до Митного та Податкового кодексів України, які передбачають пільги для реалізації великих інвестиційних проектів. Зокрема, інвесторів до 1 січня 2035 року звільнять від податку на додану вартість операцій із ввезення устаткування і ввізного мита для виконання робіт за спеціальними інвестиційними договорами.

До цього Верховна Рада підтримала законопроект, який зобов'язує іноземні компанії, такі як Google і Facebook платити ПДВ в Україні. При цьому документ скасовує податок на репатріацію з рекламних доходів.