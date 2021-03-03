Разумков взял отпуск из-за трагедии в семье

У главы Верховной Рады умерла бабушка.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков ушел в отпуск из-за смерти бабушки. Об этом сообщили в Верховной Раде на запрос Українських новин.

"Информируем вас, что Дмитрий Александрович сегодня будет находиться в отпуске в связи со смертью его бабушки", — сообщили в пресс-службе Рады, добавив, что Разумков будет находиться в отпуске один день.

Заседание Рады открыл его первый заместитель Руслан Стефанчук.

"Сегодняшнее заседание он проводить не будет", — сказано в сообщении.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировался в Facebook как политический деятель, чтобы "рассказать все о работе и жизни парламента". В интервью Фокусу глава парламента подчеркивал, что считает себя частью президентской команды и разделяет принципы Владимира Зеленского. Комментируя создание ролика, который некоторым напомнил предвыборный, Разумков сказал, что он рассчитан на его подписчиков и тех, с кем он работает и хотел бы видеть "частью большой команды".