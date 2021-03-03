Разумков взяв відпустку через трагедію в родині

У голови Верховної Ради померла бабуся.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пішов у відпустку через смерть бабусі. Про це повідомили у Верховній Раді на запит Українських новин.

"Інформуємо вас, що Дмитро Олександрович сьогодні перебуватиме у відпустці через смерть його бабусі", — повідомили у прес-службі Ради, додавши, що Разумков перебуватиме у відпустці один день.

Засідання Ради відкрив його перший заступник Руслан Стефанчук.

"Сьогоднішнє засідання він проводити не буде", — сказано в повідомленні.

Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєструвався у Facebook як політичний діяч, щоб "розповісти все про роботу та життя парламенту". В інтерв'ю Фокусу голова парламенту підкреслював, що вважає себе частиною президентської команди і розділяє принципи Володимира Зеленського. Коментуючи створення ролика, який деяким нагадав передвиборчий, Разумков сказав, що він розрахований на його підписників і тих, з ким він працює та хотів би бачити "частиною великої команди".