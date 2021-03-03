В Вилково из-за долгов остановилась канализация, город затапливает нечистотами (видео)

Из-за ЧП пострадали больницы и школы, стоки из канализации уже потекли в Дунай

Город Вилково в Одесской области затапливает нечистотами в связи с тем, что из-за долгов за электроэнергию в населенном пункте отключили помповые станции, что привело к остановке работы канализации.

Как сообщается в сюжете ТСН, в результате чрезвычайного происшествия почти тридцать объектов, включая больницы и школы в "украинской Венеции" не могут полноценно пользоваться канализацией. В итоге, подземные емкости переполнились и нечистоты потекли в Дунай.

Отмечено, что вакуумная канализация в Вилково открыта три года назад, ее строили на деньги партнеров из Евросоюза и потратили на строительство 4,5 млн евро. В случае, если спонсоры узнают о произошедшем, средства придется возвращать.

[ + – ] Экологическое бедствие в Вилково

Ранее сообщалось, что в Херсоне из-за аварии на электросетях около трех тысяч горожан остались без водоснабжения. Об этом 10 февраля сообщил мэр города Михаил Чемерис.

По его словам, из-за аварии насосы подкачки в центральном тепловом пункте №51 остались без напряжения. Из-за этого вода не поступает на верхние этажи домов на проспекте 200 лет Херсона и улице Гвардейской дивизии. Помимо этого, без воды остались детский сад, школа и институт бизнеса и права.

А вечером, 3 февраля произошла авария на Запорожской ТЭС — отключили энергоблоки, в результате чего в городах Энергодар, Днепрорудный и ближайших селах пропал свет, связь и интернет.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Киеве 800 км ливневой канализации, причем большую часть не обновляли многие годы.