Авария на электросетях в Херсоне: три тысячи человек остались без воды в квартирах

Из-за аварии насосы подкачки в ЦТП-51 остались без напряжения и теперь вода не поступает в верхние этажи домов. Без водоснабжения остались также школа, детсад и институт.

В Херсоне из-за аварии на электросетях около трех тысяч горожан остались без водоснабжения. Об этом в среду, 10 февраля, написал на своей странице в Facebook мэр города Михаил Чемерис.

По его словам, из-за аварии насосы подкачки в центральном тепловом пункте №51 остались без напряжения. Из-за этого вода не поступает на верхние этажи домов на проспекте 200 лет Херсона и улице Гвардейской дивизии. Помимо этого, без воды остались детский сад, школа и институт бизнеса и права.

Фото: Скриншот

В 6.00 четверга мэр пообещал выставить около домов цистерну с водой. Он отметил, что энергетики приложат максимум усилий, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.

"Со своей стороны обещаем, что приложим максимум усилий, чтобы вы были хоть минимально обеспечены водой. Простите за форс мажор", — написал Михаил Чемерис.

Напомним, вечером 3 февраля произошла авария на Запорожской ТЭС — отключили энергоблоки, в результате чего в городах Энергодар, Днепрорудный и ближайших селах пропал свет, связь и интернет.

Около 22:00 мэр Энергодара Дмитрий Орлов написал, что Запорожская ТЭС уже работает в штатном режиме.

Позже причиной аварии назвали замыкание на подстанции "Луч" Запорожьеоблэнерго.