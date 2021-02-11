Аварія на електромережах в Херсоні: три тисячі людей залишилися без води у квартирах

Через аварію насоси підкачки в ЦТП-51 залишилися без напруги і тепер вода не надходить у верхні поверхи будинків. Без водопостачання залишилися також школа, дитсадок і інститут.

У Херсоні через аварію на електромережах близько трьох тисяч містян залишилися без водопостачання. Про це в середу, 10 лютого, написав на своїй сторінці у Facebook мер міста Михайло Чемерис.

За його словами, через аварію насоси підкачування в центральному тепловому пункті №51 залишилися без напруги. Через це вода не надходить до верхніх поверхів будинків на проспекті 200-річчя Херсона та вулиці Гвардійської дивізії. Крім цього, без води залишилися дитячий сад, школа та інститут бізнесу і права.

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О 6:00 четверга мер пообіцяв виставити біля будинків цистерну з водою. Він зазначив, що енергетики докладуть максимум зусиль, щоб якомога швидше відновити електропостачання.

"Зі свого боку обіцяємо, що докладемо максимум зусиль, щоб ви були хоч мінімально забезпечені водою. Вибачте за форс-мажор", — написав Михайло Чемерис.

Нагадаємо, ввечері 3 лютого сталася аварія на Запорізькій ТЕС — відключили енергоблоки, через що в містах Енергодар, Дніпрорудне та найближчих селах зникло світло, зв'язок і інтернет.

Близько 22:00 мер Енергодара Дмитро Орлов написав, що Запорізька ТЕС вже працює у штатному режимі.

Пізніше причиною аварії назвали замикання на підстанції "Луч" Запоріжжяобленерго.