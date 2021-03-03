У Вилковому через борги зупинилася каналізація, місто затоплює нечистотами (відео)

Через НП постраждали лікарні та школи, стоки з каналізації вже потекли в Дунай.

Місто Вилкове в Одеській області затоплює нечистотами через те, що через борги за електроенергію в населеному пункті відключили помпові станції, що спричинило зупинку роботи каналізації.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, через надзвичайну подію майже тридцять об'єктів, зокрема лікарні та школи в "українській Венеції" не можуть повноцінно користуватися каналізацією. У підсумку, підземні ємності переповнилися і нечистоти потекли в Дунай.

Зазначено, що вакуумна каналізація у Вилково відкрита три роки тому, її будували на гроші партнерів з Євросоюзу і витратили на будівництво 4,5 млн євро. У випадку, якщо спонсори дізнаються про те, що сталося, кошти доведеться повертати.

[ + – ] Екологічне лихо у Вилково

Раніше повідомлялося, що в Херсоні через аварію на електромережах близько трьох тисяч містян залишилися без водопостачання. Про це 10 лютого повідомив мер міста Михайло Чемерис.

За його словами, через аварію насоси підкачки в центральному тепловому пункті №51 залишилися без напруги. Через це вода не надходить на верхні поверхи будинків на проспекті 200 років Херсону та вулиці Гвардійської дивізії. Крім цього, без води залишилися дитячий сад, школа та інститут бізнесу і права.

А ввечері, 3 лютого сталася аварія на Запорізькій ТЕС — відключили енергоблоки, через що в містах Енергодар, Дніпрорудне та найближчих селах зникло світло, зв'язок та інтернет.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що в Києві 800 км зливової каналізації, до того ж більша частина не оновлюється багато років.