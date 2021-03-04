Сборка американских вертолетов в Одессе: Bell не давал разрешения, но готов сотрудничать

Для получения лицензии, Украине нужно подать официальный запрос в США по стандартной процедуре продажи вооружения.

Американский производитель вертолетов Bell Textron не давал Одесскому авиазаводу разрешение на производство их продукции. Об этом в компании заявили польскому Zbiam.pl.

В компании заявляют, что ни "Укроборонпром" ни другое украинское предприятие не обращалось к компании за получение лицензии на производство вертолетов UH-1 "Ирокез". Но Bell Textron готовы сотрудничать. Они готовы выдать украинским предприятиям лицензию на производство и модернизацию вертолетов.

Для получения лицензии, Украине следует обратиться к процедурам правительства США, и направить официальный запрос в компанию по процедуре FMS (Foreign Military Sale). Это стандартная процедура покупки вооружения из Штатов.

В Bell добавили, что на данный момент они на экспорт предлагают не базовую версию вертолета UH-1 Iroquois, а последнюю модификацию UH-1Y Venom.

Фото: Википедия

Вертолет Bell UH-1Y Venom — последняя модификация вертолетов UH-1. Первый полет вертолет совершил в 2001 году, а с 2008 года стоит на вооружении у американских ВВС. Стоимость одного вертолета — 26,2 млн долларов. Модификация сразу поставляется с вооружением на борту. Его максимальная скорость повышена с 201 км/ч до 366 км/ч. Также вместо одного двигателя, используется два, что позволило увеличить грузоподъемность до трех тонн.

Напомним, 26 февраля гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев во время посещения Одесского авиазавода заявил, что там организуют производство американских вертолетов. Со слов Гусева, организация производства находится якобы на финальной стадии, а первый борт планируют собрать к 30 годовщине Независимости Украины. Заявлялось, о желании производить именно первую версию вертолета UH-1.

Ранее в "Мотор Сич" заявляли о старте разработке корабельного варианта для будущих корветов типа "Ада" на базе Ми-2.