Збірка американських вертольотів в Одесі: Bell не давав дозволу, але готовий співпрацювати

Для отримання ліцензії, Україні потрібно подати офіційний запит в США за стандартною процедурою продажу озброєння.

Американський виробник вертольотів Bell Textron не давав Одеському авіазаводу дозвіл на виробництво їх продукції. Про це в компанії заявили польському Zbiam.pl.

У компанії заявляють, що ні "Укроборонпром" ні інше українське підприємство не зверталося до компанії за отриманням ліцензії на виробництво вертольотів UH-1 "Ірокез". Але Bell Textron готові співпрацювати. Вони готові видати українським підприємствам ліцензію на виробництво та модернізацію вертольотів.

Для отримання ліцензії, Україні варто звернутися до процедур уряду США, і направити офіційний запит в компанію за процедурою FMS (Foreign Military Sale). Це стандартна процедура покупки озброєння зі Штатів.

В Bell додали, що зараз вони на експорт пропонують не базову версію вертольота UH-1 Iroquois, а останню модифікацію UH-1Y Venom.

Фото: Вiкiпедiя

Вертоліт Bell UH-1Y Venom — остання модифікація вертольотів UH-1. Перший політ вертоліт здійснив у 2001 році, а з 2008 року стоїть на озброєнні в американських ВПС. Вартість одного вертольота — 26,2 млн доларів. Модифікація відразу поставляється з озброєнням на борту. Його максимальна швидкість підвищена з 201 км/год до 366 км/год. Також замість одного двигуна, використовується два, що дозволило збільшити вантажопідйомність до трьох тонн.

Нагадаємо, 26 лютого гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв під час відвідування Одеського авіазаводу заявив, що там організують виробництво американських вертольотів. За словами Гусєва, організація виробництва знаходиться нібито на фінальній стадії, а перший борт планують зібрати до 30 річниці Незалежності України. Заявлялося, про бажання виробляти саме першу версію вертольота UH-1.

Раніше в "Мотор Січ" заявляли про старт розробки корабельного варіанту для майбутніх корветів типу "Ада" на базі Мі-2.