Умер автор известной в 90-х песни "Стометровка" Андрей Коропчук

Сообщается, что смерть наступила внезапно, но данных о его борьбе с какой-либо болезнью нет.

Солист-гитарист популярной группы "МакБенд" Андрей Прокопчук умер в Ивано-Франковсе. Об этом сообщил друг музыканта Любомир Микитюк в Фейсбуке.

О причинах смерти не сообщается, как и не сообщается то, когда состоится прощание с музыкантом. Знакомые гитариста организовали сбор материальной помощи для его семьи.

Последние годы был участником группы "Музыкальная кухня". Предыдущая группа "МакБенд" стала известной благодаря песне "Стометровка".

Напомним, 1 марта стало известно о смерти украинского актера из "Сватов" Ивана Марченко. Он долгое время боролся с онкологией, у актера был рак костей.

25 февраля умер звезда фильма "Ворошиловский стрелок" Вячеслав Голоднов. О причинах смерти актера ничего неизвестно.