Помер автор відомої в 90-х пісні "Стометрівка" Андрій Коропчук

Повідомляється, що смерть наступила раптово, але даних про його боротьбу з якоюсь хворобою немає.

Соліст-гітарист популярного гурту "МакБенд" Андрій Прокопчук помер в Івано-Франківську. Про це повідомив друг музиканта Любомир Микитюк у Фейсбуці.

Про причини смерті не повідомляється, як і не повідомляється те, коли відбудеться прощання з музикантом. Знайомі гітариста організували збір матеріальної допомоги для його родини.

Останні роки був учасником групи "Музична кухня". Попередня група "МакБенд" стала відомою завдяки пісні "Стометрівка".

Нагадаємо, що 1 березня стало відомо про смерть українського актора зі "Сватів" Івана Марченка. Він довгий час боровся з онкологією, в актора був рак кісток.

25 лютого помер зірка фільму "Ворошиловський стрілок" В'ячеслав Голоднов. Про причини смерті актора нічого невідомо.