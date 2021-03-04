Минцифры создает новую платформу для государственных реестров: "Сэкономит бюджету большие деньги"

Персональные данные украинцев защитят электронными ключами по последним технологиям уже в конце 2021 года, разработку могут даже отправить на экспорт.

Министерство цифровой трансформации решило запустить специальную платформу для создания новых электронных реестров. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал министр Михаил Федоров.

По его словам, ведомство развивает механизмы защиты персональных данных украинцев, в частности при использовании государственных реестров. Так Минцифры планирует ужесточить требования, но при этом упростить их создание. Платформу должны подготовить до конца 2021 года.

"Мы создаем собственную платформу на основе открытых технологий для того, чтобы не было зависимости от разработчика", — объяснил Михаил Федоров. — "Чтобы реестры можно было поддерживать как внутренними силами, так и внешними разработчиками".

Как подчеркнул вице-премьер-министр, после завершения разработки, на новую систему можно будет перевести все электронные базы в Украине. "Конструктор" позволит создавать новые реестры за несколько кликов, а также использовать инструменты для анализа данных. Доступ к системе предоставят по электронным ключам, ее защитят по последним технологиям киберзащиты, кроме того создадут "кабинет чиновника". Он допустил, что система пойдет на экспорт.

Сэкономит бюджету большие деньги, потому что в Украине, до создания Минцифры, очень многие зарабатывали как раз на создании реестров и их поддержке", — рассказал Михаил Федоров.

Ранее вице-премьер сообщил, что Минцифры намерено перевести 100% госуслуг в онлайн и обеспечить быстрый интернет на 95% территории страны. По его словам, президент Владимир Зеленский поставил перед министерством цель вывести Украину ТОП-20 цифровых стран мира. При этом за последний год курс по цифровой грамотности уже прошли более 500 тысяч человек.

Появилась также информация, что Голосеевский районный суд Киева обязал провайдеров закрыть доступ к сотням сайтов, среди них оказалсяч GitHub. Михаил Федоров на своем Телеграм-канале заявил, что Министерство цифровой трансформации не позволит заблокировать международный IТ-ресурс.