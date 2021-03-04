Мінцифри створює нову платформу для державних реєстрів: "Заощадить бюджету великі гроші"

Персональні дані українців захистять електронними ключами за останніми технологіями вже в кінці 2021 року, розробку можуть навіть відправити на експорт.

Міністерство цифрової трансформації вирішило запустити спеціальну платформу для створення нових електронних реєстрів. Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів міністр Михайло Федоров.

За його словами, відомство розвиває механізми захисту персональних даних українців, зокрема при використанні державних реєстрів. Так, Мінцифри планує посилити вимоги, але при цьому спростити їхнє створення. Платформу повинні підготувати до кінця 2021 року.

"Ми створюємо власну платформу на основі відкритих технологій для того, щоб не було залежності від розробника", — пояснив Михайло Федоров. — "Щоб реєстри можна було підтримувати як внутрішніми силами, так і зовнішніми розробниками".

Як підкреслив віце-прем'єр-міністр, після завершення розробки, на нову систему можна буде перевести всі електронні бази в Україні. "Конструктор" дозволить створювати нові реєстри за кілька кліків, а також використовувати інструменти для аналізу даних. Доступ до системи нададуть по електронних ключах, її захистять за останніми технологіями кіберзахисту, крім того, створять "кабінет чиновника". Він допустив, що система піде на експорт.

Заощадить бюджету великі гроші, тому що в Україні, до створення Мінцифри, дуже багато заробляли саме на створенні реєстрів і їхній підтримці", — розповів Михайло Федоров.

Раніше віце-прем'єр повідомив, що Мінцифри має намір перевести 100% держпослуг в онлайн і забезпечити швидкий інтернет на 95% території країни. За його словами, президент Володимир Зеленський поставив перед міністерством мету вивести Україну в ТОП-20 цифрових країн світу. При цьому за останній рік курс з цифрової грамотності вже пройшли понад 500 тисяч чоловік.

З'явилася також інформація, що Голосіївський районний суд Києва зобов'язав провайдерів закрити доступ до сотень сайтів, серед них опинився GitHub. Михайло Федоров на своєму телеграм-каналі заявив, що Міністерство цифрової трансформації не дозволить заблокувати міжнародний IТ-ресурс.