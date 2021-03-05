В Украину вернулся узник Кремля Глеб Шаблий

Оккупанты назвали его "украинским диверсантом", обвинили его в изготовлении взрывчатки и держали в плену четыре года.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что из России вернулся политзаключенный Глеб Шаблий, который отбыл полный срок заключения в четыре года. Об этому Кулеба написал в Twitter.

"Более 4 лет Кремль незаконно держал его заключенным в оккупированном Крыму и в РФ, полный срок. После освобождения украинские консулы в Новосибирске, Москве и Минске сопровождали его двухдневное возвращение из Сибири", — пишет Кулеба.

В ФСБ России заявили, что 9 ноября 2016 года задержали в аннексированном Севастополе "украинских диверсантов", которые якобы планировали диверсионные акции на стратегических объектах Крыма.

Тогда российские силовики заявили, что у задержанных якобы изъяты "взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства специальной связи и другие вещественные доказательства их преступной деятельности, в том числе карты-схемы объектов предполагаемых диверсий".

Всего, по данным "Крымской правозащитной группы", в 2016 году были задержаны 9 человек: Евгений Панов, Андрей Захтей, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Владимир Дудка, Глеб Шаблий, Алексей Стогний.

В начале 2020 года "украинские диверсанты" Алексей Бессарабов и Владимир Дудка этапированы в Ставропольский край и помещены в разные колонии.

19 февраля 2020 года Алексей Стогний вернулся в Украину. Он рассказал, что оккупанты более трех лет удерживали его в невыносимых условиях, что сильно сказалось на состоянии здоровья. Стогния задержали в ночь с 14 на 15 ноября 2016 года напротив пункта пропуска "Каланчак" при выезде из Крыма, когда он направлялся в Киев к дочери на день рождения.