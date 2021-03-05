В Україну повернувся в'язень Кремля Гліб Шаблій

Окупанти назвали його "українським диверсантом", звинуватили його у виготовленні вибухівки та тримали в полоні чотири роки.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що з Росії повернувся політв'язень Гліб Шаблій, який відбув повний термін ув'язнення на чотири роки. Про цьому Кулеба написав у Twitter.

"Більше 4 років Кремль незаконно тримав його увʼязненим в окупованому Криму і в РФ, повний термін. Після звільнення українські консули в Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували його дводенне повернення з Сибіру", — пише Кулеба.

У ФСБ Росії заявили, що 9 листопада 2016 року затримали в анексованому Севастополі "українських диверсантів", які нібито планували диверсійні акції на стратегічних об'єктах Криму.

Тоді російські силовики заявили, що у затриманих нібито вилучили "вибухові пристрої великої потужності, зброю і боєприпаси, засоби спеціального зв'язку та інші речові докази їх злочинної діяльності, зокрема карти-схеми об'єктів передбачуваних диверсій".

Всього, за даними "Кримської правозахисної групи", у 2016 році було затримано 9 осіб: Євген Панов, Андрій захтів, Редван Сулейманов, Володимир Присич, Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов, Володимир Дудка, Гліб Шаблій, Олексій Стогній.

На початку 2020 року "українські диверсанти" Олексій Бессарабов і Володимир Дудка етаповані в Ставропольський край і поміщені в різні колонії.

19 лютого 2020 року Олексій Стогній повернувся в Україну. Він розповів, що окупанти більше трьох років утримували його в нестерпних умовах, що сильно позначилося на стані здоров'я. Стогнія затримали в ніч з 14 на 15 листопада 2016 року напроти пункту пропуску "Каланчак" при виїзді з Криму, коли він прямував до Києва до дочки на день народження.