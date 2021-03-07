Статистика коронавируса на 7 марта: число новых случаев снизилось до 7 тысяч
Наихудшая ситуация в Житомирской, Львовской, Винницкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 7167 новых случаев коронавируса. Статистику 7 марта опубликовал глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.
Среди заболевших за последние сутки 466 детей и 172 медработника. Отметим, что по состоянию на 6 марта, в стране было зафиксировано 9 144 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
За последние сутки в Украине:
- госпитализированы – 3956 человек;
- летальных случаев – 103;
- выздоровели – 2147 человек.
Также за сутки было проведено – 46 304 тестирований на коронавирус (методом ПЦР – 24868, методом ИФА – 3927 и 17509 экспресс-тестов).
За все время эпидемии COVID-19 в Украине:
- заболели – 1 401 228 человек;
- выздоровели – 1 196 520 человек;
- летальных случаев – 27 022;
- проведено ПЦР-тестов – 7 126 226.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев было зафиксировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.
Количество случаев коронавируса в регионах за сутки:
- г. Киев — 432 случая;
- Винницкая область — 587 случаев;
- Волынская область — 129 случаев;
- Днепропетровская область — 362 случая;
- Донецкая область — 217 случаев;
- Житомирская область — 747 случаев;
- Закарпатская область — 503 случая;
- Запорожская область — 82 случая;
- Ивано-Франковская область — 543 случая;
- Киевская область — 366 случаев;
- Кировоградская область — 46 случаев;
- Луганская область — 18 случаев;
- Львовская область — 601 случай;
- Николаевская область — 184 случая;
- Одесская область — 356 случаев;
- Полтавская область — 120 случаев;
- Ровенская область — 89 случаев;
- Сумская область — 127 случаев;
- Тернопольская область — 256 случаев;
- Харьковская область — 362 случая;
- Херсонская область — 35 случаев;
- Хмельницкая область — 361 случай;
- Черкасская область — 94 случая;
- Черновицкая область — 441 случай;
- Черниговская область — 109 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 6 марта, госпитализировали рекордные 3 955 пациентов (5 марта – 3 302 пациентов), а выписали 3 782 человека (5 марта – 2 479).
Ситуация по-прежнему тяжелая в таких регионах:
- Ивано-Франковская область – заняты 81,53% койко-мест (81,90% сутками ранее);
- Закарпатская область – 80,79% (80,67% накануне);
- Черновицкая область – 61,10% (63,41% вчера).
Также ситуация напряженная в г. Киеве: по состоянию на вечер 6 марта там заняты 48,56% коек для COVID-пациентов. В Николаевской области этот показатель составляет 46,60%, во Львовской — 44,51%.
По состоянию на 6 марта ситуация лучше всего в Херсонской области. Там заняты лишь 8,63% для пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 (сутками ранее — 8,84%).