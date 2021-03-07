Статистика коронавируса на 7 марта: число новых случаев снизилось до 7 тысяч

Наихудшая ситуация в Житомирской, Львовской, Винницкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 7167 новых случаев коронавируса. Статистику 7 марта опубликовал глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.

Среди заболевших за последние сутки 466 детей и 172 медработника. Отметим, что по состоянию на 6 марта, в стране было зафиксировано 9 144 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в Украине:

госпитализированы – 3956 человек;

летальных случаев – 103;

выздоровели – 2147 человек.

Также за сутки было проведено – 46 304 тестирований на коронавирус (методом ПЦР – 24868, методом ИФА – 3927 и 17509 экспресс-тестов).

За все время эпидемии COVID-19 в Украине:

заболели – 1 401 228 человек;

выздоровели – 1 196 520 человек;

летальных случаев – 27 022;

проведено ПЦР-тестов – 7 126 226.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев было зафиксировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.

Количество случаев коронавируса в регионах за сутки:

г. Киев — 432 случая;

Винницкая область — 587 случаев;

Волынская область — 129 случаев;

Днепропетровская область — 362 случая;

Донецкая область — 217 случаев;

Житомирская область — 747 случаев;

Закарпатская область — 503 случая;

Запорожская область — 82 случая;

Ивано-Франковская область — 543 случая;

Киевская область — 366 случаев;

Кировоградская область — 46 случаев;

Луганская область — 18 случаев;

Львовская область — 601 случай;

Николаевская область — 184 случая;

Одесская область — 356 случаев;

Полтавская область — 120 случаев;

Ровенская область — 89 случаев;

Сумская область — 127 случаев;

Тернопольская область — 256 случаев;

Харьковская область — 362 случая;

Херсонская область — 35 случаев;

Хмельницкая область — 361 случай;

Черкасская область — 94 случая;

Черновицкая область — 441 случай;

Черниговская область — 109 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 6 марта, госпитализировали рекордные 3 955 пациентов (5 марта – 3 302 пациентов), а выписали 3 782 человека (5 марта – 2 479).

Ситуация по-прежнему тяжелая в таких регионах:

Ивано-Франковская область – заняты 81,53% койко-мест (81,90% сутками ранее);

Закарпатская область – 80,79% (80,67% накануне);

Черновицкая область – 61,10% (63,41% вчера).

Также ситуация напряженная в г. Киеве: по состоянию на вечер 6 марта там заняты 48,56% коек для COVID-пациентов. В Николаевской области этот показатель составляет 46,60%, во Львовской — 44,51%.

По состоянию на 6 марта ситуация лучше всего в Херсонской области. Там заняты лишь 8,63% для пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 (сутками ранее — 8,84%).