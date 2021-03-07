Статистика коронавірусу на 7 березня: число нових випадків зменшилося до 7 тисяч

Найгірша ситуація в Житомирській, Львівській, Вінницькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

За минулу добу в Україні було зафіксовано 7167 нових випадків коронавірусу. Статистику 7 березня опублікував глава МОЗ Максим Степанов в Facebook.

Серед захворілих за останню добу 466 дітей і 172 медпрацівника. Відзначимо, що станом на 6 березня, в країні було зафіксовано 9 144 нові випадків захворювання на коронавірус.

За останню добу в Україні:

госпіталізовані — 3956 осіб;

летальних випадків — 103;

одужали — 2147 чоловік.

Також за добу було проведено — 46 304 тестувань на коронавірус (методом ПЛР — 24868, методом ІФА — 3927 і 17509 експрес-тестів).

За весь час епідемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 1 401 228 осіб;

одужали — 1 196 520 осіб;

летальних випадків — 27 022;

проведено ПЛР-тестів — 7 126 226.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків було зафіксовано в Житомирській (747), Львівській (601), Вінницькій (587), Івано-Франківській (543) та Закарпатській (503) областях.

Кількість випадків коронавірусу в регіонах за добу:

м Київ — 432 випадки;

Вінницька область — 587 випадків;

Волинська область — 129 випадків;

Дніпропетровська область — 362 випадки;

Донецька область — 217 випадків;

Житомирська область — 747 випадків;

Закарпатська область — 503 випадки;

Запорізька область — 82 випадки;

Івано-Франківська область — 543 випадки;

Київська область — 366 випадків;

Кіровоградська область — 46 випадків;

Луганська область — 18 випадків;

Львівська область — 601 випадок;

Миколаївська область — 184 випадки;

Одеська область — 356 випадків;

Полтавська область — 120 випадків;

Рівненська область — 89 випадків;

Сумська область — 127 випадків;

Тернопільська область — 256 випадків;

Харківська область — 362 випадки;

Херсонська область — 35 випадків;

Хмельницька область — 361 випадок;

Черкаська область — 94 випадки;

Чернівецька область — 441 випадок;

Чернігівська область — 109 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Раніше повідомлялося, що за станом на 6 березня, госпіталізували рекордні 3 955 пацієнтів (5 березня — 3 302 пацієнтів), а виписали 3 782 людини (5 березня — 2 479).

Ситуація, як і раніше важка в таких регіонах:

Івано-Франківська область — зайняті 81,53% ліжко-місць (81,90% добою раніше);

Закарпатська область — 80,79% (80,67% напередодні);

Чернівецька область — 61,10% (63,41% вчора).

Також ситуація напружена в м.Києві: станом на вечір 6 березня там зайняті 48,56% ліжок для COVID-пацієнтів. У Миколаївській області цей показник становить 46,60%, у Львівській — 44,51%.

Станом на 6 березня ситуація найкраща в Херсонській області. Там зайняті лише 8,63% для пацієнтів з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19 (цілодобово раніше — 8,84%).