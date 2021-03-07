Статистика коронавірусу на 7 березня: число нових випадків зменшилося до 7 тисяч
Найгірша ситуація в Житомирській, Львівській, Вінницькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях.
За минулу добу в Україні було зафіксовано 7167 нових випадків коронавірусу. Статистику 7 березня опублікував глава МОЗ Максим Степанов в Facebook.
Серед захворілих за останню добу 466 дітей і 172 медпрацівника. Відзначимо, що станом на 6 березня, в країні було зафіксовано 9 144 нові випадків захворювання на коронавірус.
За останню добу в Україні:
- госпіталізовані — 3956 осіб;
- летальних випадків — 103;
- одужали — 2147 чоловік.
Також за добу було проведено — 46 304 тестувань на коронавірус (методом ПЛР — 24868, методом ІФА — 3927 і 17509 експрес-тестів).
За весь час епідемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 1 401 228 осіб;
- одужали — 1 196 520 осіб;
- летальних випадків — 27 022;
- проведено ПЛР-тестів — 7 126 226.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків було зафіксовано в Житомирській (747), Львівській (601), Вінницькій (587), Івано-Франківській (543) та Закарпатській (503) областях.
Кількість випадків коронавірусу в регіонах за добу:
- м Київ — 432 випадки;
- Вінницька область — 587 випадків;
- Волинська область — 129 випадків;
- Дніпропетровська область — 362 випадки;
- Донецька область — 217 випадків;
- Житомирська область — 747 випадків;
- Закарпатська область — 503 випадки;
- Запорізька область — 82 випадки;
- Івано-Франківська область — 543 випадки;
- Київська область — 366 випадків;
- Кіровоградська область — 46 випадків;
- Луганська область — 18 випадків;
- Львівська область — 601 випадок;
- Миколаївська область — 184 випадки;
- Одеська область — 356 випадків;
- Полтавська область — 120 випадків;
- Рівненська область — 89 випадків;
- Сумська область — 127 випадків;
- Тернопільська область — 256 випадків;
- Харківська область — 362 випадки;
- Херсонська область — 35 випадків;
- Хмельницька область — 361 випадок;
- Черкаська область — 94 випадки;
- Чернівецька область — 441 випадок;
- Чернігівська область — 109 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Раніше повідомлялося, що за станом на 6 березня, госпіталізували рекордні 3 955 пацієнтів (5 березня — 3 302 пацієнтів), а виписали 3 782 людини (5 березня — 2 479).
Ситуація, як і раніше важка в таких регіонах:
- Івано-Франківська область — зайняті 81,53% ліжко-місць (81,90% добою раніше);
- Закарпатська область — 80,79% (80,67% напередодні);
- Чернівецька область — 61,10% (63,41% вчора).
Також ситуація напружена в м.Києві: станом на вечір 6 березня там зайняті 48,56% ліжок для COVID-пацієнтів. У Миколаївській області цей показник становить 46,60%, у Львівській — 44,51%.
Станом на 6 березня ситуація найкраща в Херсонській області. Там зайняті лише 8,63% для пацієнтів з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19 (цілодобово раніше — 8,84%).