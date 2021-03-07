Закарпатье в конце списка. В Минздраве рассказали о темпах вакцинации от коронавируса

Всего с начала вакцинации в Украине были привиты 17 037 человек.

В Украине за 6 марта были привиты от коронавируса 1279 человек. Об этом сообщает Минздрав в Telegram-канале.

Всего с начала вакцинации в Украине были привиты 17 037 человек. Отмечается, что все привитые получили только первую дозу вакцины.

Фото: Минздрав

Количество прививок, сделанных в регионах за последние сутки:

Днепропетровская область – 50 прививок;

Донецкая область — 470 прививок;

Закарпатская область — 30 прививок;

Запорожская область — 30 прививок;

Киевская область — 110 прививок;

Кировоградская область — 40 прививок;

Луганская область — 120 прививок;

Львовская область — 40 прививок;

Николаевская область — 9 прививок;

Одесская область — 60 прививок;

Ровенская область — 30 прививок;

Тернопольская область — 140 прививок;

Херсонская область — 20 прививок;

Черниговская область — 30 прививок;

Черкасская область — 100 прививок.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (470 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (1940 прививок), наименьшая – в Закарпатской области (314 прививок).

Напомним, главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказал о противопоказаниях для вакцинации CoviShield, среди которых нет простуды или ослабленного иммунитета.

Министерство здравоохранения утвердило рекомендации по вакцинации от коронавируса. Их разработала группа экспертов по иммунопрофилактике по запросу МОЗ. Они касаются подходов к вакцинации против COVID-19 людей, которые ранее болели COVID-19 или лиц, имеющих острое течение COVID-19, а также беременных и женщин, которые кормят детей грудным молоком.

На вакцинацию от COVID-19 записались уже более 127 тысяч украинцев. Запись можно осуществить онлайн. Об этом заявил 5 марта министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.