Закарпаття в кінці списку. У МОЗ розповіли про темпи вакцинації від коронавірусу

Всього з початку вакцинації в Україні були щеплені 17 037 людей.

В Україні за 6 березня були щеплені від коронавірусу 1279 людей. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в Telegram-каналі.

Всього з початку вакцинації в Україні були щеплені 17 037 людей. Відзначається, що усі щеплені отримали тільки першу дозу вакцини.

Фото: Минздрав

Кількість щеплень, зроблених в регіонах за останню добу:

Дніпропетровська область — 50 щеплень;

Донецька область — 470 щеплень;

Закарпатська область — 30 щеплень;

Запорізька область — 30 щеплень;

Київська область — 110 щеплень;

Кіровоградська область — 40 щеплень;

Луганська область — 120 щеплень;

Львівська область — 40 щеплень;

Миколаївська область — 9 щеплень;

Одеська область — 60 щеплень;

Рівненська область — 30 щеплень;

Тернопільська область — 140 щеплень;

Херсонська область — 20 щеплень;

Чернігівська область — 30 щеплень;

Черкаська область — 100 щеплень.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксовано в Донецькій області (470 щеплень), за весь період кампанії найбільша кількість щеплених в Донецькій області (1940 щеплень), найменша — в Закарпатській області (314 щеплень).

Нагадаємо, головний санлікар України Віктор Ляшко розповів про протипоказання для вакцинації CoviShield, серед яких немає застуди або ослабленого імунітету.

Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації по вакцинації від коронавируса. Їх розробила група експертів з імунопрофілактики на вимогу МОЗ. Вони стосуються підходів до вакцинації проти COVID-19 людей, які раніше хворіли COVID-19 або осіб, які мають гострий перебіг COVID-19, а також вагітних і жінок, які годують дітей грудним молоком.

На вакцинацію від COVID-19 записалися вже більше 127 тисяч українців. Запис можна здійснити онлайн. Про це заявив 5 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час години запитань до уряду у Верховній Раді.