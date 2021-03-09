"Ситуация критическая": мэр Ивано-Франковска просит облсовет помочь с COVID-19

По словам мэра, сейчас в городе самый высокий уровень заболеваемости и смертности за все время пандемии.

Мэр Ивано-Франковская Руслан Марцинкив просит областную власть помочь с размещением больных на коронавирусную болезнь. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

Марцинкив обращается к руководству области с просьбой отдать еще один этаж кардиоцентра для размещения пациентов.

"Ситуация в городе критическая, имеем наибольшее количество заболеваемости и смертности за всем время пандемии", — заявляет мэр.

По его словам, заполняемость медицинских учреждений уже сверх нормы. Практически все койко-места для больных COVID-19 в городе заняты. Поэтому он обращается к области, чтобы они организовали новые места для лечения больных.

Ранее по просьбе Марцинкива в областном кардиологическом центре развернули дополнительные 50 койко-мест на одном этаже для больных коронавирусом.

Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска просил у правительства больше доз вакцины так как на весь город выделили лишь 500 доз вакцины. 4 марта стало известно о том, что Руслан Марцинкив привился от COVID-19. По его словам, это эффективный метод борьбы с коронавирусом. Нужно на своем примере показывать, что это нужно и нестрашно.

"Думаю, что сейчас надо показывать государственную позицию и собственным примером показывать: для того, чтобы преодолеть эту беду, прививаться надо", — заявил Маркцинив.

Ранее в Ивано-Франковской области установили 16 карантинных блокпостов на которых правоохранители и медики следят за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг граждан и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания людей будут направлять в медицинские учреждения.

Фокус разбирался, как несмотря на антирекорды по заболеваемости на западе Украины, курорт "Буковель" продолжает работать.