"Ситуація критична": мер Івано-Франківська просить облраду допомогти з COVID-19

За словами мера, зараз у місті найвищий рівень захворюваності та смертності за весь час пандемії.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків просить обласну владу допомогти з розміщенням хворих на Коронавірусние хвороба. Про це він повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці.

Марцінків звертається до керівництва області з проханням віддати ще один поверх кардіоцентру для розміщення пацієнтів.

"Ситуація в місті критична, маємо найбільшу кількість захворюваності та смертності за весь час пандемії", — заявляє мер.

За його словами, заповнюваність медичних установ вже понад норму. Практично всі ліжко-місця для хворих COVID-19 в місті зайняті. Тому він звертається до області, щоб вони організували нові місця для лікування хворих.

Раніше на прохання Марцінківа в обласному кардіологічному центрі розгорнули додаткові 50 ліжко-місць на одному поверсі для хворих коронавірусом.

Нагадаємо, раніше мер Івано-Франківська просив в уряду більше доз вакцини оскільки на все місто виділили лише 500 доз вакцини. 4 березня стало відомо про те, що Руслан Марцінків прищепився від COVID-19. За його словами, це ефективний метод боротьби з коронавірусом. Потрібно на своєму прикладі показувати, що це потрібно і нестрашно.

"Думаю, що зараз треба показувати державницьку позицію і власним прикладом показувати: для того, щоб подолати цю біду, щепитися треба", — заявив Маркцінів.

Раніше в Івано-Франківській області встановили 16 карантинних блокпостів на яких правоохоронці та медики стежать за дотриманням карантинних обмежень у сфері пасажирських перевезень, проводять температурний скринінг громадян і за необхідності перевіряють документи. У випадку виявлення ознак захворювання людей направлятимуть до медичних установ.

Фокус розбирався, як незважаючи на антирекорди по захворюваності на заході України, курорт "Буковель" продовжує працювати.