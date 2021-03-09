Киевлянин простил стрелявшего в него Пашинского и отозвал гражданский иск

Дело в отношении нардепа V-VIII созывов продолжат рассматривать, но его непосредственное участие в процессе больше не требуется.

Киевлянин Вячеслав Химикус, ранее подавший гражданский иск в деле о нанесении тяжких телесных повреждений со стороны депутата Верховной Рады V-VIII созывов от фракции "Народный фронт" Сергея Пашинского, свой иск отозвал, а потому теперь рассматривать уголовное дело будут без непосредственного участия. Об этом во вторник, 9 марта, написала у себя на странице в Facebook адвокат истца Марина Паринова.

Юрист подчеркнула, что потерпевший получил компенсацию от политика и теперь хотел бы "оставить этот кошмар позади". При этом личное отношение Парининой к обвиняемому не изменилось, однако как адвокат она "связана решением потерпевшего" и не в силах на него повлиять.

"Все 4 года мы честно и последовательно выполняли взятое на себя обязательство защищать интересы Вячеслава Химикуса и бороться за восстановление справедливости. Благодарю всех кто следил за этим процессом, теперь приговор зависит только от аргументированности стороны обвинения и позиции суда", – отметила адвокат.

О том, какой суммой политик компенсировал ущерб Химикусу, Паринина не сообщила. По данным издания "Ґрати", сумма меньше 1,5 миллиона гривен, которые потерпевший требовал в исковом заявлении. Как состоялась передача средств, Химикус тоже не указал, но в комментарии изданию опроверг факт личной встречи с Пашинским с целью передать компенсацию.

Речь идет о судебном разбирательстве, запущенном после инцидента, который произошел на проезжей части вечером 31 декабря 2016 года возле Василькова в Киевской области. В тот день нардеп выстрелил из пистолета Химикусу в ногу. По данным hromadske, Пашинский с женой, передвигаясь по неосвещенной дороге, чуть не въехали в автомобиль Химикуса, у которого были отключены габариты. По словам нардепа, он сделал мужчине замечание, после с его стороны якобы последовала агрессивная реакция – он бросился на политика с бутылкой и угрозами, из-за чего тот был вынужден прибегнуть к помощи оружия.

О подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) Пашинскому сообщили 4 октября 2019 года, максимальная санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

7 октября Печерский райсуд Киева оставил меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внести залог. 18 декабря Пашинский покинул следственный изолятор.

В июле 2020 года в суд направили обвинительный акт в отношении нардепа.

Политик тогда же назвал дело "сфальсифицированным", а обвинительный акт – "фальшивым".

Как сообщалось ранее, в харьковской аптеке из-за лекарства от кашля произошла стрельба.

21 февраля граждане приобрели в аптеке, расположенной на Александровском проспекте, два блистера медицинского препарата "Кодетерп" без рецепта врача. Позже, они начали снимать провизоров на мобильные телефоны и блокировать работу аптеки.

Спустя некоторое время рядом с аптекой собрались около трех десятков неизвестных. Они зашли в помещение и пытались с применением физической силы выгнать посетителей. Один из неизвестных совершил несколько выстрелов и повредил автомобиль.

Работники полиции задержали 20 участников конфликта в возрасте от 25 до 40 лет.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 и ч. 1 ст. 321 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, осенью в Киеве 44-летний мужчина открыл стрельбу за отказ надеть маску. Злоумышленник пришел в аптеку на улице Бассейной "на веселе", а работники и посетители начали делать ему замечания из-за отсутствия маски на лице. Но он отказался надевать маску, уходить из аптеки и начал нецензурно выражаться.