Киянин пробачив Пашинського, який стріляв у нього, і відкликав цивільний позов

Справу стосовно нардепа V-VIII скликань продовжать розглядати, але його безпосередня участь в процесі більше не потрібна.

Киянин Вʼячеслав Хімікус, який раніше подав цивільний позов у справі про нанесення тяжких тілесних ушкоджень з боку депутата Верховної Ради V-VIII скликань від фракції "Народний фронт" Сергія Пашинського, свій позов відкликав, а тому тепер розглядатимуть кримінальну справу без безпосередньої участі. Про це у вівторок, 9 березня, написала у себе на сторінці в Facebook адвокатка позивача Марина Паринова.

Юристка підкреслила, що потерпілий отримав компенсацію від політика і тепер хотів би "залишити цей кошмар позаду". При цьому особисте ставлення Паринової до обвинуваченого не змінилося, проте як адвокатка вона "звʼязана рішенням потерпілого" і не в силах на нього вплинути.

"Всі 4 роки ми чесно й послідовно виконували взяте на себе зобовʼязання захищати інтереси Вʼячеслава Хімікуса та боротися за відновлення справедливості. Дякую всім хто стежив за цим процесом, тепер вирок залежить тільки від аргументованості боку звинувачення і позиції суду", — зазначила адвокатка.

Про те, якою сумою політик компенсував збиток Хімікусу, Париніна не повідомила. За даними видання "Ґрати", сума менше 1,5 мільйона гривень, які потерпілий вимагав у позовній заяві. Як відбулося передавання коштів, Хімікус теж не вказав, але в коментарі виданню спростував факт особистої зустрічі з Пашинським із метою передати компенсацію.

Йдеться про судовий розгляд, запущений після інциденту, який стався на проїжджій частині ввечері 31 грудня 2016 року поблизу Василькова в Київській області. Того дня нардеп вистрілив із пістолета Хімікусу в ногу. За даними hromadske, Пашинський з дружиною, пересуваючись неосвітленою дорогою, ледве не вʼїхали в автомобіль Хімікуса, у якого були відключені габарити. За словами нардепа, він зробив чоловікові зауваження, після з його боку нібито пішла агресивна реакція — він кинувся на політика з пляшкою і погрозами, через що той був змушений вдатися до зброї.

Про підозру в навмисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України) Пашинського повідомили 4 жовтня 2019 року, максимальна санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

7 жовтня Печерський райсуд Києва залишив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внести заставу. 18 грудня Пашинський залишив слідчий ізолятор.

У липні 2020 року до суду надіслали обвинувальний акт щодо нардепа.

Політик тоді ж назвав справу "сфальсифікованою", а обвинувальний акт — "фальшивим".

Як повідомлялося раніше, у харківській аптеці через ліки від кашлю сталася стрілянина.

21 лютого громадяни придбали в аптеці, розташованій на Олександрівському проспекті, два блістери медичного препарату "Кодетерп" без рецепта лікаря. Пізніше, вони почали знімати провізорів на мобільні телефони і блокувати роботу аптеки.

Через деякий час поруч з аптекою зібралися майже три десятки невідомих. Вони зайшли в приміщення і намагалися із застосуванням фізичної сили вигнати відвідувачів. Один із невідомих здійснив кілька пострілів і пошкодив автомобіль.

Працівники поліції затримали 20 учасників конфлікту віком від 25 до 40 років.

Слідчі порушили кримінальну виробництво за ч. 4 ст. 296 і ч. 1 ст. 321 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, восени в Києві 44-річний чоловік відкрив стрілянину за відмову одянути маску. Зловмисник прийшов в аптеку на вулиці Басейній "веселий", а працівники та відвідувачі почали робити йому зауваження через відсутність маски на обличчі. Але він відмовився одягати маску, йти з аптеки і почав нецензурно висловлюватися.