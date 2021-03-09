В Украине назвали самые популярные предметы на ВНО-2021

Всего на экзамены зарегистрировались более 300 тысяч абитуриентов.

В пятницу, 9 марта завершился основной период регистрации на ВНО-2021. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По предварительным данным, было зарегистрировано 318 946 человек, но количество участников может измениться, так как региональные центры оценивания качества образования еще обрабатывают регистрационные документы, которые получили после 5 марта.

Самыми популярными предметами стали:

Украинский язык и литература — зарегистрировались 208 044 человека (103 931 человек зарегистрировалось для участия в ВНО только по украинскому языку)

математика — 242 834 человека (65 652 — для участия в тестировании задач уровня стандарта);

история Украины — 247 109 человек.

география — 147207 человек;

английский язык — 122 681 человек;

биология — 104 664 человека.

Меньше заявок подали абитуриенты на такие предметы:

физика — 26 911 человек;

химия — 10 338 человек;

немецкий язык — 1965 человек;

французский язык — 464 человека;

испанский язык — 149 человек.

Тестирования пройдут по такому графику:

21 мая — химия,

24 мая — испанский, немецкий, французский языки,

25 мая — английский язык,

28 мая — математика, математика (задания уровня стандарта),

1 июня — украинский язык, украинский язык и литература,

4 июня — история Украины,

7 июня — физика,

10 июня — биология,

15 июня — география.

Участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по пяти предметам.

Напомним, в этом году пробное ВНО по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, математике, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам состоится 10 апреля. Из-за эпидемических угроз каждый участник пробного ВНО мог выбрать только один предмет для прохождения. Тестирование будет платным, сумма составит от 195 до 255 грн в зависимости от региона. Регистрация на это тестирование закончилась 19 января.

Ранее 29 января Верховная Рада приняла постановление №4559, которым ввела премии для лучших участников внешнего независимого оценивания. Размер одной премии составляет 100 тысяч грн. Премию ежегодно будут присуждать 30-ти соискателям общего среднего образования текущего года, которые сдали ВНО по четырем и более предметам на общую сумму баллов не менее 790 баллов, в том числе на 200 баллов по меньшей мере по одному из предметов.