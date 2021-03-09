В Україні назвали найпопулярніші предмети на ЗНО-2021

Усього на іспити зареєструвалися понад 300 тисяч абітурієнтів.

У п'ятницю, 9 березня завершився основний період реєстрації на ЗНО-2021. Про це повідомляє прес-служба Міносвіти.

За попередніми даними, було зареєстровано 318 946 осіб, але кількість учасників може змінитися, оскільки регіональні центри оцінювання якості освіти ще обробляють реєстраційні документи, які отримали після 5 березня.

Найпопулярнішими предметами стали:

Українська мова і література — зареєструвалися 208 044 людини (103 931 чоловік зареєструвався для участі в ЗНО тільки з української мови)

математика — 242 834 особи (65 652 — для участі в тестуванні завдань рівня стандарту);

історія України — 247 109 осіб.

географія — 147207 чоловік;

англійську мову — 122 681 особа;

біологія — 104 664 людини.

Менше заявок подали абітурієнти на такі предмети:

фізика — 26 911 осіб;

хімія — 10 338 осіб;

німецька мова — 1965 чоловік;

французька мова — 464 людини;

іспанська мова — 149 осіб.

Тестування пройдуть за таким графіком:

21 травня — хімія,

24 травня — іспанська, німецька, французька мови,

25 травня — англійська мова,

28 травня — математика, математика (завдання рівня стандарту),

1 червня — українська мова, українська мова та література,

4 червня — історія України,

7 червня — фізика,

10 червня — біологія,

15 червня — географія.

Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більше як із п'яти навчальних предметів.

Нагадаємо, що в цьому році пробне ЗНО з української мови, української мови та літератури, історії України, математики, математики, біології, географії, фізики, хімії та іноземних мов відбудеться 10 квітня. Через епідемічні загрози кожен учасник пробного ЗНО міг вибрати тільки один предмет для проходження. Тестування буде платним, сума коливатиметься від 195 до 255 грн залежно від регіону. Реєстрація на це тестування закінчилася 19 січня.

Раніше 29 січня Верховна Рада ухвалила постанову №4559, якою ввела премії для кращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Розмір однієї премії становить 100 тисяч грн. Премію щорічно будуть присуджувати 30-ти претендентам загальної середньої освіти поточного року, які склали ЗНО з чотирьох і більше предметів на загальну суму балів не менше 790 балів, у тому числі на 200 балів щонайменше з одного з предметів.