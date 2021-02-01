Началась регистрация на ВНО. Лучшим ученикам обещаны премии

Ученики, набравшие больше всех баллов на ВНО, могут получить по 100 тыс. грн.

Сегодня, 1 февраля, началась регистрация для участия во внешнем независимом оценивании (ВНО/ЗНО) 2021 года, которая продлится до 5 марта. До 30 апреля зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, в которых будет указано время и место проведения тестирований.

Тестирования пройдут по такому графику:

21 мая — химия,

24 мая — испанский, немецкий, французский языки,

25 мая — английский язык,

28 мая — математика, математика (задания уровня стандарта),

1 июня — украинский язык, украинский язык и литература,

4 июня — история Украины,

7 июня — физика,

10 июня — биология,

15 июня — география.

Результаты ВНО будут размещены на информационных страницах участников до 30 июня.

Участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по пяти предметам.

29 января Верховная Рада приняла постановление № 4559, которым ввела премии для лучших участников внешнего независимого оценивания. Размер одной премии составляет 100 тысяч грн.

Премию ежегодно будут присуждать 30-ти соискателям общего среднего образования текущего года, которые сдали ВНО по четырем и более предметам на общую сумму баллов не менее 790 баллов, в том числе на 200 баллов по меньшей мере по одному из предметов.

Речь идет о выпускниках, которые зачислены в текущем году в учреждения высшего образования в Украине.

Если в перечень претендентов попали 31 и более человек, ее присуждают тем 30-ти, чей результат (общая сумма баллов по четырем учебным предметам) является наибольшим.

Президент Владимир Зеленский 28 января подписал указ № 27/2021. Он предусматривает учреждение президентских стипендий для участников ВНО, которые получили самые высокие результаты; премий для победителей всеукраинских и международных олимпиад по учебным предметам; грантов на обучение за рубежом.

Кабинет Министров в двухмесячный срок должен разработать и утвердить порядки назначения и выплаты этих стипендий, премий и грантов президента.

Напомним, что во время действия коронавирусного карантина все олимпиады школьников запрещены.

В этом году пробное ВНО по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, математике, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам состоится 10 апреля. Из-за эпидемических угроз каждый участник пробного ВНО мог выбрать только один предмет для прохождения. Тестирование будет платным, сумма составит от 195 до 255 грн в зависимости от региона. Регистрация на это тестирование закончилась 19 января.

Обязательным языком сдачи ВНО в Украине с 1 января 2025 года будет украинский.