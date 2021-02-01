Почалася реєстрація на ЗНО. Кращим учням обіцяють премії

Учні, які наберуть найбільше балів на ЗНО, зможуть отримати по 100 тис. грн.

Сьогодні, 1 лютого, почалася реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО/ЗНО) 2021 року, що триватиме до 5 березня. До 30 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, у яких буде вказано час і місце проведення тестувань.

Майбутні абітурієнти складатимуть ЗНО за таким графіком:

21 травня — хімія,

24 травня — іспанська, німецька, французька мови,

25 травня — англійська мова,

28 травня — математика, математика (завдання рівня стандарту),

1 червня — українська мова, українська мова та література,

4 червня — історія України,

7 червня — фізика,

10 червня — біологія,

15 червня — географія.

Результати ЗНО будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 30 червня.

Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більше як з п'яти навчальних предметів.

29 січня Верховна Рада ухвалила постанову №4559, якою ввела премії для кращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Розмір однієї премії становить 100 тисяч грн.

Премію щорічно будуть присуджувати 30-ти претендентам загальної середньої освіти поточного року, які склали ЗНО з чотирьох і більше предметів на загальну суму балів не меншу за 790 балів, у тому числі на 200 балів щонайменше з одного з предметів.

Йдеться про випускників, які зараховані в поточному році в установи вищої освіти в Україні.

Якщо в перелік претендентів потрапили 31 і більше осіб, її присуджують тим 30-ьом, чий результат (загальна сума балів за чотирма навчальними предметами) є найбільшим.

Президент Володимир Зеленський 28 січня підписав указ № 27/2021. Він передбачає встановлення президентських стипендій для учасників ЗНО, які отримали найвищі результати; премій для переможців всеукраїнських та міжнародних олімпіад з навчальних предметів; грантів на навчання за кордоном.

Кабінет Міністрів у двомісячний термін повинен розробити і затвердити порядки призначення і виплати цих стипендій, премій і грантів президента.

Нагадаємо, що під час дії коронавірусного карантину всі олімпіади школярів заборонені.

Цього року пробне ЗНО з української мови, української мови та літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та іноземних мов відбудеться 10 квітня. Через епідемічні загрози кожен учасник пробного ЗНО міг вибрати тільки один предмет для проходження. Тестування буде платним, сума становитиме від 195 до 255 грн залежно від регіону. Реєстрація на це тестування закінчилася 19 січня.

Обов'язковою мовою складання ЗНО в Україні з 1 січня 2025 року стане українська.