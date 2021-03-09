"Упала с высоты 15-20 метров". В Чехии на заработках погибла молодая украинка (фото)

Женщина впервые поехала на заработки, когда ее сыну исполнилось четыре месяца. Она мечтала, чтобы ребенок не знал, что такое бедность.

27-летняя Оксана Васылив из села Гриновцы Тлумацкого районы Ивано-Франковской области трагически погибла на заработках в Чехии после того, как под ней в помещении банка провалился стеклянный пол, и она упала с большой высоты, передает OBOZREVATEL.

По информации издания, Оксана была разнорабочей на реконструкции здания банка. О ее смерти родные узнали 1 марта. Галина, сестра погибшей, рассказала, что люди, которые были там, им донесли несколько версий трагедии:

"Говорили, что она упала с лестницы, потом говорили, что она упала с 4-го этажа. Но окончательная версия, которую нам передали от правоохранителей Чехии, – она ​​провалилась сквозь стеклянную поверхность . То ли ей поручили там прибраться, то ли она сама так решила, мы не знаем. Но факт в том, что она поднялась на верхний этаж и стала на это стекло. Оно не выдержало, и она упала с высоты 15-20 метров".

[ + – ] Сестра покойной до сих пор не может поверить в смерть Оксаны Фото: Facebook/Галина Висилів

Молодая женщина воспитывала трехлетнего сына Давида, которого оставляла на маму, пока старалась заработать за границей денег, чтобы поддержать родных и дать ребенку все самое необходимое. Родственники говорят, что Оксана не впервые ездила в Европу на заработки. Прежде, чем отправиться в Чехию, она два месяца трудилась в Польше. Когда же обустроилась в Чехии, то сказала близким, что хоть работа и тяжелая, но платят хорошо, потому планировала оставаться там.

У молодой женщины остался сын, которому летом исполнится только четыре года. Он был желанным ребенком для матери, а его отец, после рождения мальчика отказался от него. Малыш был с бабушкой, пока мама находилась на заработках.

[ + – ] Оксана хотела дать сыну все самое лучшее Фото: Facebook/Оксана Василів

О погибшей отзываются как о заботливом и добром человеке. Мать воспитывала ее сама, отец рано умер. Девушка во всем помогала ей, а также ухаживала за пожилыми родственниками, когда мама уехала на заработки за границу. После школы поступила на бюджет в финансово-коммерческий кооперативный колледж, однако работы по специальности не нашла и вынуждена была искать пути, как прокормить свою семью.

Впервые Оксана поехала на заработки, когда сыну исполнилось четыре месяца. Она всегда говорила родным, что не хочет, чтобы ее сын был не хуже других и не думал, что его меньше любят.

"С заработков она всегда старалась вернуться ко дню рождения сына. Покупала ему все лучшее. Недавно привезла машинку, чтобы он ездил по улице, и девочки над ним не смеялись, что его катают на коляске", – рассказала Галина.

Фото: Facebook/Оксана Василів

Ребенку уже сказали, что мама ушла "к Боженьке на небо". По словам бабушки, до 1 марта мальчик часто звал ее, а после того, как случилась трагедия, словно что-то почувствовал и больше не зовет.

Пару лет назад Оксана и ее мама отравились грибами, их еле спасли в реанимации. У пенсионерки и без того не очень крепкое здоровье. Но, уверяет сестра покойной, мальчик один никогда не останется. Она – крестная мама племянника, а крестный – брат Галины и Оксаны.

Сейчас односельчане собирают деньги на то, чтобы привезти тело погибшей в Украину. Чешские правоохранители еще проводят расследование, и оно может затянуться. Когда доставят гроб с телом, пока неизвестно, но транспортировка обойдется семье в значительную сумму. Сейчас в ее сборе помогают все, кто знал Оксану и ее семью.

Напомним, ночью 6 марта в Польше рейсовый автобус "Херсон-Познань" с украинцами попал в ДТП, шесть человек умерли, а еще 15 госпитализированы. всего в автобусе ехали 57 украинцев, из них пострадали 34 человека.

Кроме того, два украинца попали в ДТП в польском городе Люблин, 24-летний водитель и 22-летний пассажир скончались на месте аварии.