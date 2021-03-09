"Впала з висоти 15-20 метрів". У Чехії на заробітках загинула молода українка (фото)

Жінка вперше поїхала на заробітки, коли її синові виповнилося чотири місяці. Вона мріяла, щоб дитина не знала, що таке бідність.

27-річна Оксана Василів із села Гринівці Тлумацького району Івано-Франківської області трагічно загинула на заробітках у Чехії після того, як під нею в приміщенні банку провалилася скляна підлога, і вона впала з великої висоти, передає OBOZREVATEL.

За інформацією видання, Оксана була різноробочою на реконструкції будівлі банку. Про її смерть рідні дізналися 1 березня. Галина, сестра загиблої, розповіла, що люди, які були там, їм донесли кілька версій трагедії:

"Говорили, що вона впала зі сходів, потім говорили, що вона впала з 4-го поверху. Але остаточна версія, яку нам передали від правоохоронців Чехії, — вона провалилася крізь скляну поверхню. Чи то їй доручили там прибратися, то чи вона сама так вирішила, ми не знаємо. Але факт у тому, що вона піднялася на верхній поверх і стала на це скло. Воно не витримало, і вона впала з висоти 15-20 метрів".

[ + – ] Сестра покійної досі не може повірити в смерть Оксани Фото: Facebook/Галина Висилів

Молода жінка виховувала трирічного сина Давида, якого залишала на маму, поки намагалася заробити за кордоном грошей, щоб підтримати рідних та дати дитині все найнеобхідніше. Родичі кажуть, що Оксана не вперше їздила в Європу на заробітки. Перш ніж відправитися в Чехію, вона два місяці працювала в Польщі. Коли ж облаштувалася в Чехії, то сказала близьким, що хоч робота і важка, але платять добре, тому планувала залишатися там.

У молодої жінки залишився син, якому влітку виповниться тільки чотири роки. Він був бажаною дитиною для матері, а його батько після народження хлопчика відмовився від нього. Малюк був з бабусею, поки мама перебувала на заробітках.

[ + – ] Оксана хотіла дати синові все найкраще Фото: Facebook/Оксана Василів

Про загиблу відгукуються як про дбайливу і добру людину. Мати виховувала її сама, батько рано помер. Дівчина у всьому допомагала їй, а також доглядала за літніми родичами, коли мама поїхала на заробітки за кордон. Після школи вступила на бюджет у фінансово-комерційний кооперативний коледж, проте роботи за фахом не знайшла і змушена була шукати шляхи, як прогодувати свою сім'ю.

Уперше Оксана поїхала на заробітки, коли синові виповнилося чотири місяці. Вона завжди говорила рідним, що не хоче, щоб її син був гіршим за інших і не думав, що його менше люблять.

"Із заробітків вона завжди намагалася повернутися до дня народження сина. Купувала йому все найкраще. Нещодавно привезла машинку, щоб він їздив по вулиці, і дівчатка над ним не сміялися, що його катають на візку", — розповіла Галина.

Фото: Facebook/Оксана Василів

Дитині вже сказали, що мама пішла "до Боженьки на небо". За словами бабусі, до 1 березня хлопчик часто кликав її, а після того, як сталася трагедія, немов щось відчув і більше не кличе.

Кілька років тому Оксана та її мама отруїлися грибами, їх ледве врятували в реанімації. У пенсіонерки і без того не дуже міцне здоров'я. Але, запевняє сестра покійної, хлопчик один ніколи не залишиться. Вона — хрещена мама племінника, а хресний — брат Галини та Оксани.

Наразі односельці збирають гроші на те, щоб привезти тіло загиблої в Україну. Чеські правоохоронці ще проводять розслідування, і воно може затягнутися. Коли доставлять труну з тілом, поки невідомо, але транспортування обійдеться родині в значну суму. Наразі в її зборі допомагають усі, хто знав Оксану і її сім'ю.

Нагадаємо, що вночі 6 березня в Польщі рейсовий автобус "Херсон-Познань" з українцями потрапив у ДТП, шестеро людей померли, а ще 15 госпіталізовані. Усього в автобусі їхали 57 українців, з них постраждали 34 людини.

Крім того, двоє українців потрапили в ДТП у польському місті Люблін, 24-річний водій і 22-річний пасажир померли на місці аварії.