Кравчук объяснил, почему нужно пустить МАГАТЭ к ядерным объектам на Донбассе

Российские власти не желают решать проблемы затопленных шахт и радиоактивных отходов, которые представляют опасность не только для ОРДЛО.

Оккупационные власти не пускают специалистов Международного агентства по атомной энергии к ядерным объектам на Донбассе. Глава делегации Украины в Тресторонней контактной группе Леонид Кравчук предупредил о последствиях в эфире телеканала "Дом".

По словам бывшего президента, радиоактивные отходы представляют большую опасность для окружающей среды. На территории ОРДЛО находятся шахты, в которых во времена СССР проводили ядерные испытания.

"Эти шахты сейчас заполнены водой, что может стать большой трагедией не только для региона", — подчеркнул Леонид Кравчук.

Он добавил, что украинская сторона уже неоднократно предлагала пропустить специалистов МАГАТЭ во временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, чтобы оценить состояние ядерных объектов и предложили варианты для решения проблемы.

"Я несколько раз обращался к России. Они отвечают: это как бы не наше дело, имейте отношение с ОРДЛО. А МАГАТЭ говорит: мы таких стран не знаем. Они не могут вести отношения с людьми, которые не определены как субъекты международного права", — объяснил глава делегации.

Леонид Кравчук отметил, что на Донбассе есть много других очень острых проблем, которые касаются жизней, здоровья и благополучия людей. Все попытки взаимодействия блокируются, а в последнее время боевики стали чаще стрелять по украинским позициям.

Ранее Леонид Кравчук рассказал о шахте "Юнком" в городе Бунге возле Енакиево, в которой советские власти устроили ядерный взрыв в 1979 году. Внутри образовалась пустота, ее долгое время регулярно осушали, чтобы загрязненная жидкость не попала в грунтовые воды. Но около трех лет назад оккупационные власти остановили откачку, из-за чего радиация начала распространяться под землей. На оккупированной территории Донбасса находятся минимум три подобных объекта.

Запрос на предоставление допуска инспекторам МАГАТЭ украинская сторона направила еще в декабре 2020 года. Теперь делегация намерена обращаться к мировому сообществу ради усиления давления на Россию, чтобы добиться проведения инспекции потенциально опасных объектов.