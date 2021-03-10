Кравчук пояснив, чому потрібно пустити МАГАТЕ до ядерних об'єктів на Донбасі

Російська влада не хоче вирішувати проблеми затоплених шахт і радіоактивних відходів, які становлять небезпеку не тільки для ОРДЛО.

Окупаційна влада не пускає фахівців Міжнародного агентства з атомної енергії до ядерних об'єктів на Донбасі. Глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук попередив про наслідки в ефірі телеканалу "Дім".

За словами колишнього президента, радіоактивні відходи становлять велику небезпеку для навколишнього середовища. На території ОРДЛО знаходяться шахти, в яких за часів СРСР проводили ядерні випробування.

"Ці шахти зараз заповнені водою, що може стати великою трагедією не тільки для регіону", — підкреслив Леонід Кравчук.

Він додав, що українська сторона вже неодноразово пропонувала пропустити фахівців МАГАТЕ на тимчасово окуповані райони Донецької і Луганської областей, щоб оцінити стан ядерних об'єктів і запропонували варіанти для вирішення проблеми.

"Я кілька разів звертався до Росії. Вони відповідають: це як би не наша справа, розбирайтеся з ОРДЛО. А МАГАТЕ каже: ми таких країн не знаємо. Вони не можуть вести відносини з людьми, які не визначені як суб'єкти міжнародного права", — пояснив глава делегації.

Леонід Кравчук зазначив, що на Донбасі є багато інших дуже гострих проблем, які стосуються життів, здоров'я і благополуччя людей. Всі спроби взаємодії блокуються, а останнім часом бойовики почали частіше стріляти по українських позиціях.

Раніше Леонід Кравчук розповів про шахту "Юнком" у місті Бунге біля Єнакієвого, в якій радянська влада влаштувала ядерний вибух у 1979 році. Усередині утворилася порожнеча, її довгий час регулярно осушали, щоб забруднена рідина не потрапила в ґрунтові води. Але приблизно три роки тому окупаційна влада зупинила відкачування, через що радіація почала поширюватися під землею. На окупованій території Донбасу знаходяться мінімум три подібні об'єкти.

Запит на надання допуску інспекторам МАГАТЕ українська сторона надіслала ще в грудні 2020 року. Тепер делегація має намір звертатися до світової спільноти заради посилення тиску на Росію, щоб домогтися проведення інспекції потенційно небезпечних об'єктів.