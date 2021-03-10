На Николаевщине снесли последний памятник Ленину в области (видео)

Памятник, по словам местного старосты, не вызывал особых мыслей у людей, к нему не приносили цветов, там не проводились митинги.

В селе Костуватое Николаевской области снесли последний памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщает ТСН.

Местные власти на протяжении 3 лет не могли найти, кому принадлежит памятник, а затем два года искали необходимую для демонтажа технику.

По словам старосты Костуватого Александра Бондаренко, памятник не вызывал особых мыслей у людей: "Там никогда не проводились митинги, там никогда не возлагались цветы. Оно все демонтировано".

[ + – ] Место, где находился памятник Фото: ТСН

Памятник хотели оставить, чтобы внуки видели. По мнению местного активиста Ильи Зелинского, монумент так бы и стоял на своем месте, если бы не внимание журналистов и общественный резонанс.

Согласно закону о декоммунизации коммунистический режим приравняли к нацистскому, а поэтому памятники, населенные пункты, улицы, порты и другие объекты необходимо переименовать или снести.

Напомним, 24 февраля в здании харьковского горсовета радикалы общественной группы "Свитанок" сорвали барельеф ордена Ленина.

Ранее сообщалось, что Изюмский горсовет в Харьковской области третий год пытается продать памятник Ленину, вылитого из бронзы. Его оценивают в 460 300 гривен. Деньги с возможной продажи планируют направить на закупку оборудования для одной из местных больниц.