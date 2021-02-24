В харьковской мэрии радикалы сорвали барельеф ордена Ленина (видео)

На место инцидента вызвана следственно-оперативная группа

В харьковском городском совете во время сессии, состоявшейся в среду, 24 февраля, представители радикальных организаций сорвали барельеф в виде ордена Ленина со стены в здании мэрии.

Видео с произошедшим обнародовал в Facebook глава общественной организации "Свитанок" Вадим Поздняков.

"Хотел передать орден Ленина господину Терехову (исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов. – Ред.) за то, что он нарушил только что закон про декоммунизацию. Касательно этого ордена, мы уже обращались в горсовет, в полицию, в Институт национальной памяти. Институт национальной памяти тоже обращался в горсовет, там было около десятка обращений, но все они были проигнорированы", – прокомментировал инцидент Поздняков.

[ + – ] Инцидент в харьковской мэрии

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая на данный момент выясняет обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что харьковский городской совет подготовил проект решения о переименовании проспекта Петра Григоренко. Об этом сообщил депутат горсовета Игорь Черняк.

В решение указано, что цель переименования — почтить историческую память Геория Константиновича Жукова как личности, деятельность которого связана с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины.

Позже появилась информация, что Городской совет Харькова снова переименовал проспект Петра Григоренко на проспект Маршала Жукова. "За" проголосовали 57 депутатов, против 16, воздержались 6.

Секретарь горсовета Игорь Терехов перед голосованием заявил, что Жуков "добыл победу над нацизмом", и тот, "кто не помнит прошлого, у того нет будущего".

Также сообщалось, что на фасаде Харьковского городского совета, который находится по адресу площадь Конституции, 7, установят мемориальную доску покойному экс-мэру Геннадию Кернесу.