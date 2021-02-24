У харківській мерії радикали зірвали барельєф ордена Леніна (відео)

На місце інциденту викликана слідчо-оперативна група

У харківському міській раді під час сесії, що відбулася в середу, 24 лютого, представники радикальних організацій зірвали барельєф у вигляді ордена Леніна зі стіни в будівлі мерії.

Відео з тим, що сталося, оприлюднив у Facebook голова громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков.

"Хотів передати орден Леніна пану Терехову (в. о. мера Харкова Ігор Терехов. — ред.) За те, що він порушив тільки що закон про декомунізацію. Відносно цього ордена ми вже зверталися до міськради, у поліцію, в Інститут національної пам'яті. Інститут національної пам'яті теж звертався до міськради, там було близько десятка звернень, але всі вони були проігноровані", — прокоментував інцидент Поздняков.

[ + – ] Інцидент у харківській мерії

На місце події була викликана слідчо-оперативна група, яка наразі з'ясовує обставини інциденту.

Раніше повідомлялося, що харківська міська рада підготувала проект рішення про перейменування проспекту Петра Григоренка. Про це повідомив депутат міськради Ігор Черняк.

У рішенні зазначено, що мета перейменування — вшанувати історичну пам'ять Георгія Костянтиновича Жукова як особистості, діяльність якого пов'язана з опором і вигнанням нацистських окупантів з України.

Пізніше з'явилася інформація, що Міська рада Харкова знову перейменувала проспект Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова. "За" проголосували 57 депутатів, проти 16, утрималися 6.

Секретар міськради Ігор Терехов перед голосуванням заявив, що Жуков "здобув перемогу над нацизмом", і той, "хто не пам'ятає минулого, той не має майбутнього".

Також повідомлялося, що на фасаді Харківської міської ради, який розташований за адресою площа Конституції, 7, встановлять меморіальну дошку покійному екс-меру Геннадію Кернесу.