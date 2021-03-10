На Миколаївщині знесли останній пам'ятник Леніну в області (відео)

Пам'ятник, за словами місцевого старости, не викликав особливих думок у людей, до нього не приносили квітів, там не проводилися мітинги.

У селі Костувате Миколаївській області знесли останній пам'ятник Володимиру Леніну. Про це повідомляє ТСН.

Місцева влада протягом 3 років не могла знайти, кому належить пам'ятник, а потім два роки шукала необхідну для демонтажу техніку.

За словами старости Костуватого Олександра Бондаренка, пам'ятник не викликав особливих думок у людей: "Там ніколи не проводилися мітинги, там ніколи не покладалися квіти. Воно все демонтоване".

[ + – ] Місце, де стояв пам'ятник Фото: ТСН

Пам'ятник хотіли залишити, щоб онуки бачили. На думку місцевого активіста Іллі Зелінського, монумент так би і стояв на своєму місці, якби не увага журналістів і громадський резонанс.

Відповідно до закону про декомунізацію комуністичний режим прирівняли до нацистського, а тому пам'ятники, населені пункти, вулиці, порти та інші об'єкти необхідно перейменувати або знести.

Нагадаємо, що 24 лютого в приміщенні харківської міськради радикали громадської групи "Світанок" зірвали барельєф ордена Леніна.

Раніше повідомлялося, що Ізюмська міськрада в Харківській області третій рік намагається продати пам'ятник Леніну, вилитий з бронзи. Його оцінюють в 460 300 гривень. Гроші з можливого продажу планують направити на закупівлю обладнання для однієї з місцевих лікарень.