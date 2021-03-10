Россия собралась отсудить у Украины миллиарды из-за перекрытия Северо-Крымского канала

Так называемая "рабочая группа", созданная оккупантами в прошлом году, уже насчитала ущерба на якобы 2,5 трлн рублей

Окупационные власти Крыма готовятся подать иск против Украины из-за ущерба, якобы причиненного полуострову после перекрытия подачи воды по Северо-Крымскому каналу. Об этом журналистам заявил так называемый спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

"Мы сначала должны доказать в наших российских судах… Потом дальше будем к международным нормам апеллировать. Наступит момент, когда мы сможем предъявить эти иски в полной мере. Это начало большой претензионной работы, потому что следом у нас энергетическая блокада, транспортная блокада — это миллиарды, которые мы были вынуждены потратить и еще потратим", – сообщил он.

По его словам, такой судебный процесс "имеет в первую очередь моральное значение".

Константинов уже поручил соответствующим комитетам подготовить информацию об ущербе после начала водной блокады Крыма Украиной для сельского хозяйства, экологии и предприятий, изучить состояние Северо-Крымского канала, а также ценить ущерб от выброса вредных веществ из кислотонакопителя завода "Титановых инвестиций" в Армянске в 2018 году.

Ответчиками будут в том числе украинские деятели, которые якобы призывали лишить полуостров воды. Константинов обратился к "прокуратуре" с призывом установить персональную ответственность причастных лиц.

"В частности, наши бывшие псевдокрымчане, которые приложили много усилий, чтобы эта вода была перекрыта. Небезызвестные Сенченко (экс-вице-премьер Автономной Республики Крым Андрей Сенченко), Чубаров (глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров) и иже с ними, которые не стесняясь выкладывали свои обращения, призывая к нанесению народу Крыма как можно большего ущерба", – цитирует чиновника "Крыминформ".

Рабочая группа, которая ранее уже подсчитывала убытки, была создана в Госсовете Крыма еще в апреле прошлого года. "Специалисты" указали в отчете, что ущерб, якобы нанесенный Украиной, составил 2,5 триллиона рублей. В этот документ Константинов также предложил внести ущерб, нанесенный, по его словам, полуострову Украиной после возвращения Крыма в состав России.

В планах оккупационных властей – включить в сумму иска 50 млрд. рублей, которые затем планируется потратить в ближайшие годы на решение проблем водообеспечения городов Крыма.

До оккупации Крыма Украина закрывала до 85% потребностей РК в пресной воде, подавая ее через Северо-Крымский канал. После аннексии полуострова Россией поставки воды были прекращены.

Ранее подконтрольный России глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов утверждал, что Украина подаст воду на полуостров. При этом он заявил, что в вопросах водоснабжения на Украину не рассчитывают. В свою очередь украинский МИД напомнил норму Конвенции 1949 года, согласно которой обеспечение населения всем необходимым для жизни является обязанностью оккупационных властей.

А вот официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение чистой питьевой водой жителей Крыма лежит как на России, так и на Украине.