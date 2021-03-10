Росія зібралася відсудити в України мільярди через перекриття Північно-Кримського каналу

Робоча група, створена окупантами ще минулого року, вже нарахувала збитків на нібито 2,5 трлн рублів.

Окупаційна влада Криму готується подати позов проти України через збитки, нібито заподіяні півострову після перекриття подачі води Північно-Кримським каналом. Про це журналістам заявив так званий спікер Держради РК Володимир Константинов.

"Ми спочатку повинні довести в наших російських судах... Потім до міжнародних норм апелюватимемо. Настане момент, коли ми зможемо пред'явити ці позови у повному обсязі. Це початок великої претензійної роботи, тому що далі у нас енергетична блокада, транспортна блокада — це мільярди, які ми були змушені витратити і ще витратимо", — повідомив він.

За його словами, такий судовий процес "має в першу чергу моральне значення".

Константинов вже доручив відповідним комітетам підготувати інформацію про збитки після початку водної блокади Криму Україною для сільського господарства, екології та підприємств, вивчити стан Північно-Кримського каналу, а також оцінити збиток від викиду шкідливих речовин з кислотонакопичувача заводу "Титанових інвестицій" в Армянську у 2018 році .

Відповідачами будуть зокрема українські діячі, які нібито закликали позбавити півострів води. Константинов звернувся до "прокуратури" із закликом встановити персональну відповідальність причетних осіб.

"Зокрема, наші колишні псевдокримчани, які доклали багато зусиль, щоб ця вода була перекрита. Відомий Сенченко (екс-віце-прем'єр Автономної Республіки Крим Андрій Сенченко), Чубаров (голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров) , що не соромлячись викладали свої звернення, закликаючи до нанесення народу Криму якомога більшої шкоди", — цитує чиновника "Кримінформ".

Робоча група, яка раніше вже підраховувала збитки, була створена у Держраді Криму ще у квітні минулого року. "Фахівці" вказали у звіті, що начебто збитки від України, склали 2,5 трильйона рублів. В цей документ Константинов також запропонував внести збиток, нанесений, за його словами, Україною півострову після повернення Криму до складу Росії.

У планах окупаційної влади — включити в суму позову 50 млрд рублів, які потім планується витратити у найближчі роки на рішення проблем водозабезпечення міст Криму.

До окупації Криму Україна закривала до 85% потреб РК у прісній воді, подаючи її через Північно-Кримський канал. Після анексії півострова Росією поставки води були припинені.

Раніше підконтрольний Росії голова окупованого Криму Сергій Аксьонов стверджував, що Україна подасть воду на півострів. При цьому він заявив, що в питаннях водопостачання на Україну не розраховують. Зі свого боку український МЗС нагадав норму Конвенції 1949 року, згідно з якою забезпечення населення всім необхідним для життя є обов'язком окупаційної влади.

А ось офіційний представник Управління верховного комісара ООН з прав людини Елізабет Тросселл заявила, що відповідальність за забезпечення чистою питною водою жителів Криму лежить як на Росії, так і на Україні.